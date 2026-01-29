挺國產鮮乳 連鎖餐飲等食品業年需求量增6倍

挺國產鮮乳，連鎖餐飲等食品業年需求量增六倍。（記者陳建興攝）

記者陳建興／台北報導

農業部二十九日舉辦國產鮮乳暨產業共創記者會，台灣連鎖加盟促進協會統計，一一四年與農業部推動在地供應鏈信任共創計畫，連鎖餐飲等食品業力挺國產鮮乳，年需求量增加六倍。

台灣連鎖加盟促進協會一一四年六月與農業部共同推動在地供應鏈信任共創計畫，以國產鮮乳作為永續示範起點，推廣全台旗下二十萬間餐飲業等店家，使用國產鮮乳。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強指出，連鎖加盟體系具備系統化採購與規模化應用的特性，是串聯農業與市場的重要關鍵，透過這次計畫，讓酪農與零售品牌直接對接，不僅提升國產鮮乳的穩定銷售，也讓品牌在產品開發中納入在地與永續價值，放大從產地到餐桌的信任基礎。

他說，目前已成功媒合三十家品牌，實際開發並上市三十項國產鮮乳應用商品，涵蓋餐飲、甜點與加工品等多元食品，國產鮮乳使用量從原本一年需求三十噸提升至二百一十噸。

農業部畜牧司長李宜謙表示，國人對鮮乳需求愈來愈高，以往每年十六到十七公斤，現在是二十二公斤，但少子化和各種飲品推陳出新都是隱憂，因國產鮮乳比起國外乳源最大的優勢，就是新鮮、在地、碳足跡短，希望經由台灣連鎖加盟促進協會的行銷，從手搖飲到各式餐飲、火鍋品牌，都能多使用國產鮮乳。