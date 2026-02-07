挺國防特別預算 陳水扁：我非常同情賴清德！他比我還難做

記者陳思妤／台北報導

藍白持續封殺8年1.25兆國防特別條例，前總統陳水扁今（7）日再提及過去三大軍購案被擋，最終買不到柴電潛艦一事，怒轟，台灣有台灣的國家安全，現在還要繼續開玩笑下去嗎？對總統賴清德是非常的同情，他要好好做賴清德的後盾，現在是更惡劣的政治環境，賴清德比他當總統的時候還難做，呼籲大家一起支持1.25兆國防特別預算。

對於藍白封殺軍購案，陳水扁日前已經在臉書發文提及，過去被國民黨跟親民黨聯手杯葛軍購，最後導致買不到柴電潛艦。他今天到台大校友會館演講，再度提及當時被封殺軍購案，怒轟杯葛幾次覺得很囂張嗎？當時都依照在野黨的要求了，但還是沒過。

陳水扁說，當時還跟宋楚瑜開扁宋會拜託宋楚瑜支持軍購案，當時宋楚瑜還答應了，還說去北京要幫忙帶口信，還認真拿筆記本寫下他說的主權、民主、和平、對等，結果帶去也忘記拿出來，到中國就嚇到了，回來就比國民黨還反對三大軍購案。

陳水扁說，馬英九上任後也要買柴電潛艦，結果前美國總統歐巴馬不賣了，現在才要國艦國造，不然早就成軍了。

「現在還要繼續開玩笑下去嗎？」陳水扁不滿說，台灣有台灣的國家安全，有台灣的國家利益，所以他對賴清德是非常的同情，「我也覺得說，我們要好好做他的後盾」。

「因為確實很難做，比我的時代還難做，一定要給他支持！」陳水扁說，他用自己的經驗來講出賴清德所面對的困境，但形勢不一樣了，現在是更惡劣的政治環境，賴清德真的難做，比他的時候還難做，所以更加要支持賴清德、賴政府的1.25兆國防特別預算。

