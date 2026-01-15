即時中心／顏一軒報導

民進黨新北市議員翁震州今（15）日晚間與昱品光耀慈善協會包場，邀請新泰國小、國泰國小、中港國小、光華國小、民安國小、福營國中及新泰國中等七間學校棒球隊球員一同進戲院觀影，綠委吳秉叡、蘇巧慧也到場支持，與近兩百位孩子們一起回顧台灣棒球寫下歷史的一刻。

《冠軍之路》以台灣隊在2024年世界棒球12強賽一路挺進、最終奪冠為主軸，完整呈現選手備戰、比賽過程及心理轉折，現場觀影氣氛隨著比賽畫面起伏，不少觀眾也再次回想起當時全台沸騰的感動時刻。

廣告 廣告

快新聞／挺基層棒球！翁震州攜手慈善協會包場《冠軍之路》 蘇巧慧、吳秉叡也來了

翁震州攜手昱品光耀慈善協會包場《冠軍之路》。（圖／翁震州議會辦公室提供）

吳秉叡表示，片中重現前（2024）年11月24日台灣隊擊敗日本、奪下冠軍的關鍵戰役，這場勝利不只是球場上的成績，更讓國人再次感受到棒球凝聚人心的力量，也讓世界看見台灣在國際賽事中展現出的態度與實力。

快新聞／挺基層棒球！翁震州攜手慈善協會包場《冠軍之路》 蘇巧慧、吳秉叡也來了

民進黨立委吳秉叡。（圖／翁震州議會辦公室提供）

蘇巧慧肯定翁震州議員長期努力提升新莊學校軟硬體設施，支持地方基層運動發展，同時關心台灣文化產業，這次翁震州特別舉辦「冠軍之路」電影包場活動，便邀請新莊在地國中小師生一起進場看電影。

快新聞／挺基層棒球！翁震州攜手慈善協會包場《冠軍之路》 蘇巧慧、吳秉叡也來了

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／翁震州議會辦公室提供）

蘇巧慧補充，上週她也才舉辦電影包場，和新北的小球員一起重溫台灣隊奪冠的感動瞬間，感謝翁震州議員接力響應，未來她也會和翁震州一起繼續努力，為新北的大小朋友打造更好的生活環境。

昱品光耀慈善協會理事長王鐙毅說，慈善協會重視基層運動所帶來的正向影響，此次參與包場活動，正是希望透過實際行動支持基層棒球隊，讓孩子們在追求夢想的路上感受到社會的陪伴與鼓勵，也讓努力付出的年輕選手被看見、被肯定。

翁震州指出，這部影片並非只聚焦在奪冠的高光時刻，而是回到選手長時間訓練、承受壓力與自我突破的過程，讓觀眾理解成功背後的累積與堅持，對仍在基層努力訓練的孩子們特別具有啟發意義。

快新聞／挺基層棒球！翁震州攜手慈善協會包場《冠軍之路》 蘇巧慧、吳秉叡也來了

翁震州致詞。（圖／翁震州議會辦公室提供）

翁震州也鼓勵更多民眾走進戲院支持國片與台灣棒球，同時期盼透過這樣的觀影活動，讓年輕球員從前輩的故事中汲取力量，持續在球場上追逐夢想，為台灣棒球培養更多未來之星。

記錄2024年台灣隊奪下世界棒球12強賽冠軍歷程的紀錄片電影《冠軍之路》，上映後口碑與票房表現亮眼，上映10天全台票房突破3500萬元，掀起一波棒球熱潮。

原文出處：快新聞／挺基層棒球！翁震州攜手慈善協會包場《冠軍之路》 蘇巧慧、吳秉叡也來了

更多民視新聞報導

蔡其昌備特製面紙助攻！《冠軍之路》催淚夜 吳沛憶號召500人挺台灣

與蘇巧慧共同觀賞《冠軍之路》 蔡英文感動：台灣人有韌性、不服輸

你看了嗎？李洋挺台灣隊開訓前看「冠軍之路」 觀後有感：心裡很不平靜

