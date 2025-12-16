挺基層運動！蘇巧慧爭取6千萬 新增3座風雨球場陸續動工

即時中心／顏一軒報導

民進黨立委蘇巧慧今（16）日受邀出席樹林「武林國小風雨球場興建工程開工動土典禮」，新北市議員廖宜琨共同出席典禮，蘇巧慧表示，她從擔任立法委員以來便積極為新北師生爭取更好的校園空間，也支持基層運動選手，打造更完善的運動環境，今天除了樹林武林國小風雨球場正式動工，還有樹林三多國中、三龍公園的風雨球場也陸續動工，爭取總經費共5701萬元，她特別感謝中央和地方的齊心協力，未來她也會持續追蹤建設進度，期盼風雨球場早日完工，讓師生有更好的學習環境。

蘇巧慧指出，新北其實有許多優秀的國小球員，在全國賽事上屢獲佳績，但在校內卻缺乏完善的訓練場地，例如樹林武林國小曾經在全國小學籃球錦標賽6年級甲組拿下亞軍，但校園腹地不足，一直缺少合適的練球場地。她從2016年擔任立委後，一直積極與教育部多次協調，期盼為學校爭取新建體育館。

蘇巧慧今（16）日受邀出席樹林「武林國小風雨球場興建工程開工動土典禮」。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

然而經過工程評估，新建體育館可能大幅影響整體校園使用環境，且耗時較久，蘇巧慧說，為了讓小朋友儘快有更好的訓練場地，她和前新北市議員陳世榮、新北市議員廖宜琨多次辦理會勘，今年六月更邀集教育部體育署、國教署等相關部會共同會勘，最後眾人達成共識，期盼先興建風雨球場，也終於成功爭取教育部核定1870萬元。今天工程正式動工後，她也會持續緊盯工程進度，期望如期如質完工，明年暑假前讓師生就有全新的運動環境。

蘇巧慧今（16）日受邀出席樹林「武林國小風雨球場興建工程開工動土典禮」。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

新北市議員廖宜琨則表示，他一直很關心武林國小師生的運動環境，不僅和蘇巧慧一起找資源、找方法，也持續向新北市政府爭取經費，希望為武林國小打造更好的練球空間。他也特別感謝蘇巧慧在地方長期重視基層運動選手的訓練環境，爭取中央資源，不僅幫助地方培育更多優秀的運動人才，也為社區鄰里打造更好的運動環境。

蘇巧慧今（16）日受邀出席樹林「武林國小風雨球場興建工程開工動土典禮」。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

武林國小校長莊見智透露，只要一遇到下雨，籃球校隊就要移動到教師停車場練球，場地狹隘、空氣不流通，「實在有點克難。」非常感謝有委員和議員共同爭取，讓學校運動環境更提升。

家長會長賴柏蒼特別感謝蘇巧慧委員、廖宜琨議員多次親自會勘，更多方奔走協調資源，終於爭取到風雨球場，讓師生不論是大晴天或下雨天，都可以更安心、舒適的盡情運動。





