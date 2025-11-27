挺大罷免里長開嗆了！批吳怡農「憑什麼選台北市長」：從沒在基層走動

曾力挺大罷免的里長批評，吳怡農（圖）只會發mai、從未看過他在基層走動，「憑什麼選台北市長」。資料照，楊亞璇攝



壯闊台灣聯盟理事長吳怡農積極爭取代表民進黨參選台北市長，不過日前提到大罷免時，相關說法引起黨內外砲轟，曾力挺大罷免的文山區華興里里長陳峙穎，昨日（11/26）更痛批吳怡農除了每隔一段時間發一些mail到各里長信箱外，從沒看過他在基層走動，「憑什麼覺得自己夠格選台北市長？」

陳峙穎表示，2019年初次參選的吳怡農，憑藉高顏值、高學歷、家世背景、清新形象獲得不少支持，不過選完至今除了創立壯闊台灣聯盟，然後每隔一段時間發一些mail到各里長信箱外，從沒看過他在基層走動，「過去幾年在台北市深耕了什麼？憑什麼參選？」

廣告 廣告

陳峙穎直言，一個論述無比空洞、和基層民意脫節的人，參選絕非市民之福，他在吳怡農身上看到滿滿菁英的傲氣，一個被吹捧造神出來自以為是的權貴，「真要服務台北市民，請從基層民代開始選吧。」

更多太報報導

黃國昌訪日與「高市桌子」合照遭譏！傳遭多名親台派大咖婉拒「軟釘子吃到飽」

為何公布沒有領先的民調？吳怡農：不蓋牌、接受公評

吳怡農批大罷免惹議 王世堅稱「早已盡本分」：再評論只是重啟紛擾