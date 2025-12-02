挺子弟兵迫李有宜退黨？黃國昌：沒人有特權、公平公開競爭

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

前民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，外界認為是否是因黃國昌子弟兵周曉芸也要參選2026年三蘆區議員有關，對於資源分配不公一事表達抗議。黃國昌今（2）日說，他的每個區主任都沒有特權，若有志挑戰2026年的議員，都要按照黨的機制，黨內初選原則只有一個：公平公開競爭，沒有任何人有特權，沒有任何一個地方是誰一定要優先。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨團提供）

對於近期黨內相關爭議，包含過去與白營交好的資深媒體人黃光芹、民眾黨前秘書長謝立功等人都發聲，認為李有宜遭受黨內冷暴力，應該要建立公平機制，而周曉芸與黃國昌合掛看板，但民進黨也有禁大咖條款。

對此，黃國昌說，民眾黨是沒什麼資源的政黨，也沒什麼宣傳，只要有人願意跟他們合照上看板，歡迎都來不及了，屏東那邊，也有希望選議員的，跟立委林國成合上看板，對民眾黨而言，不使用黨的經費，願意自己掏腰包，幫民眾黨做宣傳，從民眾黨中央立場而言，一向是歡迎的，大家可以清楚地看到，民眾黨全國大概沒有幾塊看板，而對他自己來說，他不敢稱自己是大咖，但願意投入選舉的擬參選人，願意做這樣的事情、願意自掏腰包，都是歡迎的。

另外，黃國昌也說，民眾黨初選機制非常公開透明且公平，連現任議員都沒優先權，公告期間如果有人登記，評鑑後，如果能協調就會協調，「我們跟兩大黨不同，不會在公告前就搓圓仔湯」，協調不成就全民調，任何選區都沒人有優先權，除非特別艱難選區，才會用徵召方式辦理。

黃國昌表示，民眾黨有新北黨部，在各區裡有區主任，雖然新北市是他的責任區，但他入黨就明確跟柯文哲講，既有黨部人事安排他不想做更動，「要增加民眾黨戰力絕對是加法」，在每一區，他自己去找主任，請他們幫忙做選服，這件事不會用到地方黨部既有資源，他想法很簡單，就是加法邏輯。

黃國昌說，他告訴每一個區主任的話都一樣，現在做的工作是幫他做地方選服，如果有志要挑戰2026年的議員，沒有特權也沒有特殊待遇，按照黨的機制跟規則參加初選，事情就這麼簡單。至於李有宜被冷暴力？黃國昌說，他還真的不知道，對他來講，就是太忙、新北市太大，所以才一區一區拜託人當區主任，協助在地方服務工作的推展。

黃國昌強調，黨內初選原則只有一個：公平公開競爭，沒有任何人有特權，沒有任何一個地方是誰一定要優先。李有宜的事情，曾經一起合作過的夥伴，他都珍惜情誼表達感謝，對於李有宜也是一樣，祝福她能順利完成博士學位。



