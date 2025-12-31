挺孕肚被被王齊麟壁咚！陳詩媛甜曬「未曝光婚紗照」公主抱閃瞎全網

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

陳詩媛（十元）與王齊麟交往1年半後，今年6月登記結婚，並於4個多月後宣布懷孕，喜訊接連曝光。夫妻倆21日補辦婚宴後，陳詩媛30日再度於社群分享一系列未公開的婚紗照，甜蜜互動瞬間引來粉絲暴動。

陳詩媛30日再度於社群分享一系列未公開的婚紗照。（圖／陳詩媛IG）

只見照片中，陳詩媛身穿細肩帶平口婚紗，手捧花束、頭披白紗，被身著米色西裝的王齊麟「公主抱」托起，兩人笑容藏不住滿滿幸福。另一組街拍風格婚紗照中，夫妻倆時而對鏡耍帥、時而打鬧大笑，互動自然又有默契，其中王齊麟靠近壁咚、陳詩媛輕觸鼻尖的畫面，更是甜到讓人融化。

陳詩媛婚紗照中被王齊麟「公主抱」托起。（圖／陳詩媛IG）

回顧夫妻倆在21日的婚宴誓言，陳詩媛感性表示：「謝謝你一起接住了我，和我一起站在這裡，謝謝你成為我人生中的夥伴、孩子的爸，永遠的愛人。」王齊麟也深情承諾：「從今天開始我承諾，無論在順境逆境我都會珍惜妳，在妳需要成為妳最堅強的後盾，從今天起妳不只是我最愛的人，也是我此生唯一的老婆。」

陳詩媛、王齊麟一系列婚紗照拍攝幕後。（圖／陳詩媛IG）

