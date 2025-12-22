挺孕肚闖房抓姦！懷孕人妻怒打小三致死 法官認情緒失控判4年

（記者張芸瑄／綜合報導）泰國曼谷發生一起駭人婚變悲劇，一名懷孕8個月的人妻沃拉萬（Worrawan），懷疑丈夫出軌，挺著孕肚闖入旅館當場抓姦，竟怒毆床上女子致死。法院近日宣判，沃拉萬被依「故意致死罪」判處4年徒刑，並須賠償死者家屬85萬泰銖（約新台幣86萬元）。

根據《Thaiger》等多家外媒報導，事件發生於今年4月。當時28歲的沃拉萬尾隨丈夫巴斯（Bas）進入曼谷一間情趣旅館，親眼目睹丈夫與23歲女子波賈娜（Potjanart）共處一室、衣衫不整。盛怒之下，她情緒全面失控，將全身赤裸的波賈娜拖出房門，在走廊上拳打腳踢狂毆對方。

根據目擊者指出，沃拉萬在激烈攻擊過程中毫無停手跡象，導致波賈娜全身多處挫傷、口鼻出血，當場倒地昏迷。旅館員工緊急通報救護車將其送醫搶救，但最終仍宣告不治。

警方調查發現，波賈娜其實並非沃拉萬丈夫的婚外情對象，而是一名派對表演人員，當天只是依工作安排前往現場。沃拉萬事後向警方坦承動手，但堅稱「不是故意要殺人」，只是因情緒激動、失去理智才會釀禍，並於案發後以15萬泰銖（約新台幣15萬元）交保。

法院審理時指出，沃拉萬行為已構成蓄意傷人致死，惟考量她孕期在身、犯後坦承犯行且有悔意，最終將原本8年刑期減為4年。除入獄服刑外，她還須支付85萬泰銖賠償金給死者家屬，並附加年利率5%的利息。

該案引發泰國社會熱議，不少民眾對孕婦情緒失控的行為表示震驚，亦有人感嘆「一時衝動毀了三個家庭」，呼籲伴侶間應以理性處理感情糾紛，避免悲劇重演。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！





