挺家長 何欣純推國中小學營養午餐免費

▲何欣純拋出營養午餐免費政見，強調台中身為第二大城，不應在教育預算上落後鄰近縣市(圖／何欣純臉書2026.1.8)

[NOWnews今日新聞] 立委何欣純今（8）日針對教育政策投下震撼彈，正式承諾若當選台中市長，將全面由市府負擔國中小學營養午餐費用，預計每年可為家長節省超過萬元開銷。何欣純指出，台中身為全國人口第二大城，財政與民生建設不應落後，呼籲現任市長盧秀燕應於今年暑假前提出追加預算，別讓台中的孩子等兩年。

何欣純表示，台中市國中小學生將近 24 萬人，家長負擔沈重。早在三年前，相關政見就已被提出，遺憾盧市長至今仍「不鬆口、不作為」。她細數全台現況，台北市、基隆市已陸續宣布於今年9月實施，而鄰近的彰化、南投與苗栗更是推行多年。何欣純質疑，台中身為指標性大都市，完全沒有理由做不到。

針對經費來源，何欣純提出具體數據分析。目前台中市府已編列約14億元的學校午餐相關經費，經精算後，只需再增加約 20 億元預算，即可達成「全面免費」的目標。她感嘆，這筆經費能有效緩解年輕家庭的經濟壓力，「為何市府可以做，卻遲遲不肯動手？」

何欣純強調，這項主張是基於市民的實際需求，也是她參選最堅定的底氣。她最後向盧秀燕市長喊話，應儘速在今年暑假前向議會提出追加預算，趕在 9 月開學時落實貼心政見；否則若等到新任市長上任，最快要明年 9 月才能推行，這一拖就是兩年的差距，希望盧市長能為孩子與家庭謹慎考慮。

