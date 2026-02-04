挺徐欣瑩 前藍委開炮：醜陋不堪的霸凌初選

▲立法委員徐欣瑩爭取參選新竹縣長，但與黨內初選對手、竹縣副縣長陳見賢越鬧越兇。（圖／徐欣瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新竹縣長初選，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢相爭不下，國民黨決定初選採民調7成、黨員投票3成，徐質疑陳見賢兼任縣黨部主委，初選制度不公，陳見賢隨即請辭主委，但徐欣瑩仍認為，重點不在陳見賢辭不辭。力挺徐欣瑩的前立委林為洲說，新竹縣此次初選機制在制度設計、時程公告與黨務動員上均高度失衡，已嚴重違背黨務中立與公平競爭原則，變成一場醜陋不堪的霸凌式的初選、一場史無前例的邪惡初選。

廣告 廣告

林為洲指出，陳見賢自去年11月27日宣布參選後，仍長期以主委身分動員黨務系統進行造勢與宣傳，甚至對黨內同志發動攻擊，直到2月2日初選辦法公告前夕才請辭主委，時間點過於延後，外界質疑其「球員兼裁判」。林質疑，陳見賢即便請辭，黨部實際運作仍由陳見賢掌控，難以消除不公疑慮。

針對制度本身，林為洲質疑，國民黨多數縣市長提名已傾向採全民調，但新竹縣卻維持三成黨員投票，且黨內僅一名參選人明確反對全民調，制度選擇是否具有針對性，值得檢視。他也批評初選時程高度封閉，從制度方向確立到正式公告，關鍵資訊僅掌握在中央與縣黨部少數人手中，多數潛在參選人與地方幹部都是透過媒體才得知進度，容易造成「量身打造規則」的觀感。

此外，林為洲列舉多項不公情形，包括黨工致電黨員替特定人選拉票、造謠抹黑其他參選人、地方組織密集舉辦活動、公告前大量餐敘與禮盒發送等，形容這是一場早已設局、不公平且不透明的初選。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

徐欣瑩怕被做掉？醫師看民調數據揭：就算「這樣選」妳也穩贏

竹縣藍營初選規則出爐！陳見賢搶先領表 徐欣瑩尚未現身動向受矚

不滿新竹縣初選「七三制」 徐欣瑩再轟：不改革恐因黑金一屍五命