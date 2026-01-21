挺憲派拋切割郭信良 陳亭妃尊重：情緒抒發

▲議長邱莉莉與挺憲派議員要求簽署切割郭信良，陳亭妃表示尊重，認為情緒需要抒發。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 立委陳亭妃挺過黨內初選，將代表民進黨參選台南市長，昨日特別前往拜會議長邱莉莉等20多位挺林俊憲議員，對方拋出簽署3點協議保證，包括與郭信良切割；不得輔選國民黨籍、其他黨籍或曾攻擊民進黨的無黨籍議參選人；正副議長尊重黨團自主，最終陳亭妃並未簽署後離去。陳亭妃今（21）日接受網路節目專訪表示，他們認為初選結果非預期，尊重需要抒發過程，更強調自己可以走到這裡是有多少人的支持，如果這時候要切割誰，政治溫度與情感在哪裡？認為找一個對象出氣大可不必。

陳亭妃昨日拜會議長邱莉莉與20多位挺林俊憲議員，對方拋出簽署3點協議保證，最終陳亭妃也未簽署並離去。陳亭妃今日街上專訪時表示，認為初選過後，對方認為初選結果非預期，尊重需要抒發過程。

陳亭妃也說，如果忘記民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」初衷，自己今天不會站在這裡，民進黨支持者要求說不能黨內互打，否則避免成為國民黨的提款機，所以她答應了，從來沒有一句對黨內攻擊或批評，就是默默承受，因為自己要當桶箍。

主持人追問是否將持續拜訪，陳亭妃表示，在初選結果出爐當天就打過一次電話，相信沒有人向她速度這麼快，自己一個一個親自打、跟他們拜託，這就是自己的誠意，而大家選舉都在同一條船上，選戰需要她幫忙都沒問題。

協議中提及不得不得輔選國民黨籍、其他黨籍或曾攻擊民進黨的無黨籍議參選人，陳亭妃說，其實民進黨對市長候選人比較寬鬆，可以挺無黨的，因為要拚過半，若無黨議員參選人競選總部成立邀請妳參加，人家舞台給妳不去嗎？

至於郭信良從初選至今不斷被討論，陳亭妃說，選戰過程中，每次對方把這個名字丟出來，自己都不知道要怎麼回應，郭也不在自己團隊裡面，他就是在自己選區內的議員，自己一路以來參選立委，郭信良就是一個支持她的力道。

陳亭妃質疑，若要以官司作為切割標準，民進黨裡也有很多人涉入官司，那是不是要跟民進黨裡面很多人也切割？強調自己走到這裡背後有多少人支持著，如果此時要求切割，政治溫度與情感在哪裡？認為找一個對象出氣大可不必。

