挺憲派拋3點協議「架空」陳亭妃？黃揚明曝綠營最大隱患：好戲還在後頭

​民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，為整合黨內不同派系，陳亭妃今（20）日上午赴台南市議會拜會挺憲派議長邱莉莉等人，不過雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃離去時不願發表意見，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員連署的「3點協議保證」，表示遺憾。對此，媒體人黃揚明在節目《大新聞大爆卦》表示，挺憲派今天出的招非常狠，拋出的3點協議擺明就是要架空陳亭妃，雙方沒有共識，也為綠營台南選戰埋下1大變數，好戲正在上演。

陳亭妃拒簽挺憲派台南議員拋出的「3點協議保證」，大和解的第一步就卡關。據了解，由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨 40 周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。​



對此，黃揚明表示，挺憲派的議員今天出的招還蠻狠的，3點協議的第一點切割無黨籍台南市議員郭信良、第二點不可以幫非黨籍的議員站台、第三點未來議長挺憲派說了算，基本上這等於是要架空陳亭妃，不過關鍵就在於陳亭妃並沒有接受。

由挺憲派23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」。（讀者提供）

陳亭妃不願切割郭信良有苦衷？ 議員初選成綠營台南最大變數

​黃揚明分析，這代表陳亭妃認為她已經初選過關將要被提名了，哪還需要聽挺憲派這群人的，這也對民進黨台南後續的選情有連帶影響，其中最大的變數就於議員初選，現在市長初選結束了沒錯，但是在地議員還要經歷一番拚搏，現任的議員也還要經過初選，陳亭妃到時候會不會希望安插自己的人多一點，就不用再被這些挺憲派的威脅，後續會更精采。

​​黃揚明認為，綠營台南其實也不演了，就是這樣明刀明槍直接拿上來，挺憲派希望陳亭妃不要再跟郭信良有牽扯，因為他們認為民進黨即便沒有郭信良的支持也能輕鬆贏下選戰，這也是有點在看衰國民黨參選人謝龍介。

陳亭妃可能跟郭信良切割？​​黃揚明直言，依照陳亭妃跟郭信良的交情，過往這麼多的互動，況且選舉多一方力量支持，開心的來不急了，怎麼可能還會選擇去切割，要選市長就是要集合所有力量，如果民進黨就是如此死板一塊，那會少掉很多非綠的選票。而陳亭妃最終沒有簽下3點協議，綠營台南看來還沒達到真正的團結，接下來挺憲派還會出什麼招，拭目以待。

