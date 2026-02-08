挺憲派會真心幫陳亭妃？藍議員示警1局面：要衷心合作恐不容易

民進黨台南市議員初選，立委林俊憲與議長邱莉莉陪同「挺憲派」議員集體登記，林並直呼「我一直都是台南隊隊長，我們都希望台南會更好」。針對民進黨已提名陳亭妃選台南市長，國民黨台北市議員李柏毅質疑，挺憲派會真心誠意來幫助陳獲勝？並強調綠營最終會不會出現自己人不挺自己人，要觀察，因初選非常難看，大選要衷心的合作，恐不是那麼容易。

林俊憲6日表示，他一直都是台南隊隊長，希望台南會更好，「台南未來的市政推動，要延續過去賴清德、黃偉哲一棒接一棒市政改革成果，這些議員的當選非常重要，一起來監督市政，希望這些忠貞，對黨忠誠度最高的議員能一起來當選」。

對此，李柏毅昨(7)日在政論節目《新聞大白話》中表示，林俊憲說他一直是台南隊隊長，應該心中很難過，因其最想當的不是隊長而是台南市長，如今也改變不了初選結果。

李柏毅說在民進黨中執會上，藉由質疑國民黨介入綠營初選，質疑民調真實性就可以看出，民進黨有股力量想要換妃，不過他認為「換妃」看來不會發生，但就算不會發生，現在林俊憲跟陳亭妃無法好好站一起，挺憲派真的會真心誠意來幫助陳獲勝？

李柏毅進一步表示，若陳亭妃順利選上台南市長，有可能一當就是8年，反觀若是國民黨派出的謝龍介勝出，謝曾表態只當4年，會算數的人都知道，誰當選對林俊憲接下來的生涯比較有利，到底綠營最後會不會出現自己人不挺自己人的情形，要持續觀察，這非常現實，因初選非常難看，大選要能衷心合作，並不是那麼容易。

