挺憲派議員祭輔選紅線 陳亭妃：現場他黨和無黨籍不能幫？

民進黨立委陳亭妃今天出席2026縣市長提名記者會。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委陳亭妃與林俊憲的台南市長初選落幕，多位「挺憲」台南市議員祭出2026民進黨勝選共同聲明，要求陳亭妃不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊民禁黨的無黨籍議員候選人。對此，陳亭妃今(21日)質疑，無黨和其他黨派都在現場，是否也不能幫這些人站台。

民進黨今天召開高雄市長、台南市長及嘉義縣長提名記者會，媒體關切，陳亭妃是否為黨內團結簽署聲明，又是否為了不切割無黨籍台南市議員郭信良而踩黨內一腳。

廣告 廣告

對此，陳亭妃回應，大家可能都不了解昨天的整個狀態，「清廉、勤政、愛鄉土」等內容，基本上絕對沒有任何可以談論、或是劃上折扣的空間，它是絕對一定要這麼做的。

陳亭妃說，她昨天去台南市議會民進黨團時是非常好意，到現場後然後突然遞出這份所謂的連署書，相信幾位縣市長提名人應該也沒有碰過這個狀況。

「我要問的是，人要怎麼切割？一個個體跟個體要怎麼切割？」陳亭妃說，所謂的勤政、清廉、愛鄉土，如果用這個標準，如果下一個人反問她「是不是要跟誰也切割」，請問要怎麼回答？大家在互信狀況中大步向前。

此外，陳亭妃提醒，大家只看第一條，應該可以看看第二條，其中所謂「不能幫其他黨派助選」，其實昨天現場就有無黨籍和其他黨派在現場，如果她簽了，是不是就不能幫這些人站台？

陳亭妃強調，她在很多場合已經說過，未來的台南市議會正副議長絕對是民進黨籍，她會了解這些議員的想法，也承諾基本上他們有何需要就跟她說，她絕對全都答應，但應該不用簽下這三個字，這個互信程度就已經不同了。

陳亭妃昨天前往台南市議會拜會議長邱莉莉，共有超過20位挺林俊憲的議員出席，「3點協議保證」包括秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳亭妃拒簽「切割郭信良」 林俊憲：賴清德一定叫她馬上簽

挺憲派議員喊「切割郭信良」 陳亭妃：很多民進黨人也有官司

立法院今審查彈劾賴清德案 吳思瑤PO空蕩蕩議場：連藍營自己人都不捧場

黃國昌帶走資料不只30秒！ 陳培瑜列時間軸、黃曾到攝影機死角

