挺憲派議員要她簽協議「切割郭信良」 陳亭妃：找出氣筒大可不必

民進黨立委陳亭妃在台南市長初選中勝出後， 20日前往台南市議會拜會議長邱莉莉與挺憲派議員，但未簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，引發關注。陳亭妃今天（21日）表示，若走到某個階段就被要求切割誰，那自己的政治溫度何在？挺憲派要找出氣筒真的是大可不必。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃今天接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，在地方上有些議員彼此有衝突，就會認為對方不好，郭信良是安南區的議員，就在她的立委選區，自己一路來參選立委，他就是自己地方上其中一個支持力道，所以到底希望她切割的意思是什麼？是因為郭有官司嗎？但綠營內很多人也有官司。

陳亭妃20日拜會台南市議長邱莉莉。（報系資料照）

陳亭妃說，自己今天走到這，一路有很多人支持，若她走到某個階段，就被要求切割誰，那自己的情感跟政治溫度何在？何況這次初選，郭信良毫無參與，所以現在又要找個對象當出氣筒嗎？大可不必。陳亭妃進一步質疑，若是因為「清廉、勤政、愛鄉土」，或是以「官司」作為切割標準，民進黨裡也有很多人涉入官司，「那我是不是要跟民進黨裡面很多人也切割？」

邱莉莉等23位民進黨台南市議員要求立委陳亭妃簽署聲明。（圖／中天新聞）

陳亭妃坦言，她認為初選過後，部分同志在心態調整上需要抒發，因此正面看待並予以尊重。她強調，若非堅持「清廉、勤政、愛鄉土」的初衷，今天不會站在這裡，且在初選過程中，即便遭受攻擊也從未回擊，絕不黨內互打，避免成為國民黨的提款機，因此始終維持「單標」而非「雙標」，拒絕以批評回應批評。

