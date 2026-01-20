挺憲派議員要求陳亭妃切割郭信良！吳子嘉直呼「太離譜」

民進黨台南市長初選落幕，勝出的綠委陳亭妃20日上午前往台南市議會拜會議長邱莉莉，但陳亭妃並未簽署由23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，令挺憲派議員感到遺憾。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直呼「太離譜」，並指這個共同聲明非常沒水準。

此次會談有10多名支持林俊憲的議員陪同出席，有部分議員以行程為由並未出席。據了解，挺憲派主導擬定的共同聲明包含三項要求：第一，秉持民進黨創黨40周年「清廉、勤政、愛鄉土」精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三，大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正副議長人選。

邱莉莉等23位民進黨台南市議員要求立委陳亭妃簽署聲明。（圖／中天新聞）

吳子嘉在其主持網路節目《董事長開講》，被網友問及怎麼看陳亭妃拜會邱莉莉一事，陳亭妃拜會台南市議會民進黨團和邱莉莉，想要大和解，不料台南市議會民進黨團有一共同聲明，聲明裡面有三個條件，其中一個條件是要陳亭妃與郭信良切割，「這個太離譜了」。

吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉認為，這份共同聲明呢，非常沒有水準，台南市議會的功能，是為台南市的市民創造福祉，「怎麼會有一個個人的因素放在這個裡面呢？」而且後來郭信良被判無罪，所以是民進黨團處理不當，在這種無理要求的情況之下，造成民進黨團進退失據，而陳亭妃離開是對的。

