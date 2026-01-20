挺憲派議員要陳亭妃「切割郭信良」 吳子嘉：沒水準、太離譜

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

民進黨台南市長選舉初選日前出爐，由立委陳亭妃勝出，她今（20）日正式拜會挺憲派的台南市議長邱莉莉，雙方密室會談45分鐘後，陳離去時僅說「OK啦」，邱則對陳沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評，這個共同聲明非常沒水準，實在太離譜。

據了解，由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與台南市前議長郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

廣告 廣告

吳子嘉今天在其主持網路節目《董事長開講》中被網友問到陳亭妃拜會邱莉莉相關話題，他直呼，陳拜會台南市議會是其應該做的事，想不到挺憲派卻要陳與郭信良做明確切割，這實在太離譜。他直言，這個共同聲明非常沒水準，台南市議會的功能是為了市民創造福祉，怎麼會把個人因素放在共同聲明中？

吳子嘉認為，郭信良現在被判無罪，所以民進黨團處理不當，他們提出這種無理要求，造成自身進退失據，陳亭妃離開的做法是正確的。

【看原文連結】