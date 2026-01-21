挺憲派議員要陳亭妃「切割郭信良」 郭正亮：根本要讓她落選

民進黨台南市長選舉初選日前出爐，由立委陳亭妃勝出，她昨（20）日正式拜會挺憲派的台南市議長邱莉莉，雙方密室會談45分鐘後，陳離去時僅說「OK啦」，邱則對陳沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾。對此，前立委郭正亮認為，郭信良認識很多金主、是陳亭妃的「募款大臣」，新潮流要求陳與郭信良切割的作法，根本是不要讓陳選、甚至是要讓她落選的姿勢。

據了解，由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與台南市前議長郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃與新潮流有著10年以上的恩怨，他們之間完全沒有互信。他指出，新潮流針對的就是郭信良，而台南市長選舉很花錢，郭信良正是陳亭妃8年前第一次參加台南市長初選時的「募款大臣」，如果進行切割，陳要怎麼選市長？

「哪有人這樣搞的」，郭正亮直言，郭信良認識很多金主，新潮流要求陳亭妃與郭信良切割的作法，根本是不要讓陳選、甚至是要讓陳落選的姿勢。他並認為，台南和高雄這一局民進黨內風起雲湧，「力量都很大」，其中陳亭妃比較麻煩的，除了有與新潮流10年以上的恩怨，又有「市長等8年、4年」的問題。

