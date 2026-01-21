挺憲派逼宮 陳亭妃：不幫藍營站台

民進黨台南市長參選人陳亭妃21日表示，我不幫國民黨站台，這是很明確的。（曾薏蘋攝）

民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃20日拜會議長邱莉莉時，沒簽署「挺憲派」議員的3點協議保證。面對挺憲陣營「緊箍咒」，陳亭妃21日強調，未來一定是提名民進黨籍正副議長候選人，至於助選議員部分，「我不會幫國民黨站台」。

挺憲派的南市議會民進黨團總召李宗翰昨說，目前黨團與陳亭妃間的氣氛「是節奏還兜不攏」，所謂「破冰」也只是「有溫度、但未融冰」，可感受到雙方都有溝通意願，須對各自支持者有所交代，關鍵仍在陳如何說服黨內成員逐步放下隔閡，這需要時間，不可能一蹴可幾。長期挺妃的南市議員吳通龍疾呼市長初選已結束，支持者都希望黨內團結「砲口向外」，眼光要放遠，不僅須因應年底選舉，2028總統大選更是關鍵。

挺憲派擬定3點協議保證包括：一、明確切割與郭信良的關係；二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨的無黨籍議員候選人；三、正副議長選舉必須尊重黨團自主。其中，陳亭妃前天僅口頭承諾第三點，另兩點則不表認同。

陳亭妃昨被黃光芹訪問時強調，正副議長選舉，她從不諱言，很清楚目標就是以民進黨為原則，但機制應要討論，而不是突然拿出簽署書要她簽，更何況事前都不知道有簽署書。

她說，3點協議要求她不得輔選其他黨籍，但參與3點協議的議員就有非民進黨籍，要怎麼畫定「其他黨籍」界線？民進黨對市長候選人站台無黨籍本就較寬鬆，目的是擴大市長票，若無黨籍候選人競總成立邀她參加，但她說只能站民進黨的台，「對方自然就會去幫謝龍介了。」不過，她也畫下底線，「我不幫國民黨站台，這是很明確的。」

「市長就是公共財！」陳亭妃強調，她目標是2026民進黨在台南大贏，並為賴總統2028大選墊下最強底氣。市長不可能獨厚哪位議員候選人，而是要爭取民進黨議員候選人能全壘打。對沒有簽署協議引發挺憲派「遺憾」，她「尊重」，初選剛結束，地方確需宣洩管道，但未來大家「都在同一艘船上」。