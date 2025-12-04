挺憲派」批政見過時 陳亭妃籲遵守賴清德「禁內鬥」明令

民進黨立委陳亭妃呼籲，黨內在初選期間應避免互相攻擊。（圖／CTWant攝影組）

初選腳步逼近，民進黨台南市長參選人陳亭妃與林俊憲之間的競逐愈趨白熱化，雙方近來從議長選舉跑票、政見會形式到市政方向多次隔空交鋒；台南「挺憲」派議員更批評陳亭妃政見停留在八年前、未與時俱進，引爆兩陣營之間的交鋒。對此，陳亭妃今（4）日回應指出，黨主席賴清德已於中常會明令要求黨內同志在提名競逐期間不得相互攻擊，強調真正的對手是國民黨，而非自己人，因此她願意「強忍所有攻擊，把它當成對自己的考驗」。

台南市議會民進黨「挺憲」派指出，相較於陳亭妃，林俊憲的政見更加具體、完整且具執行力。（圖／周志龍攝）

被視為「挺憲」派大將的台南市議會議長邱莉莉，今上午率副議長林志展、市議會黨團總召周嘉韋及20多位議員召開記者會，批評陳亭妃仍以8年前的政見「複製貼上」，呼籲台南市民拒絕「政見過期」的政治人物，並質疑其無法堅守民主理念，不適任「桶箍」角色。

對此，陳亭妃表示，市政是延續與堆疊的成果，唯有持續推動才能讓台南的發展量能更加強大。她指出，回顧過去八年在立法院的質詢紀錄，可以更清楚看到自己的努力，所有市政藍圖都不是口號，而是經過不斷奔走與爭取、一點一滴落實的成果。

她以政見中的「科技三軸」為例，說明從「點」到「線」再到「面」的跨科技城市布局，包含後壁蘭花園區在多年努力後，終於於今年9月由農業部掛牌為四級單位，明年也將擁有專屬預算，有助擴大農業科技量能；此外，南科園區從一期擴展至四期、沙崙AI運算中心啟動、大南方新矽谷旗艦計畫逐步落地，都是八年前尚未成形、如今逐步落實的重大進展。

陳亭妃表示，賴清德主席在9月3日中常會已明確要求，黨內同志在初選期間應避免互相攻擊。然而近期仍有來自同黨的指控與抹黑，為尊重黨中央指示，她選擇默默承受，將所有惡意當成對自己的考驗，但仍期盼黨內共同維護團結，不要辜負市民對民進黨的期待。她強調，這將是她對同志攻擊的最後一次回應，不願再讓內部摩擦影響團隊士氣。

她強調，真正的對手不是黨內同志，而是國民黨與謝龍介。陳亭妃呼籲支持者與黨內伙伴不要受到挑撥，不要讓國民黨的策略得逞。初選只是過程，最終目標是推出最強候選人，贏得2026台南市長選舉，並為2028賴清德總統尋求連任奠定堅實基礎。她表示，唯有大步向前、保持團結，才能回應台南市民對民進黨的信任與期待。

