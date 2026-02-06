挺憲派19名議員初選聯合登記 林俊憲助陣：小雞們要更團結

民進黨19位「挺憲派」議員6日上午一起到民進黨台南市黨部完成初選登記，強調「小雞要更團結」。（郭良傑攝）

立委王定宇（左1）、黃捷（右４）陪同「湧言會」推出的市議員候選人到黨部登記。（郭良傑攝）

「挺妃派」參選連任的陳碧玉（左）、陳秋萍（右）到市黨部完成初選登記。（郭良傑攝）

交棒給女兒郭品辰（右4）的郭清華（右3）到市黨部完成登記。（郭良傑攝）

台南市議員民進黨初選登記大爆炸，市長初選屬「挺憲派」的議長邱莉莉率同黨19位議員一同登記，陪同登記的立委林俊憲表示，陳亭妃要當選市長沒有問題，另一問題是民進黨議員席次過半，才能達到完全執政的目標，要讓這些「死忠、正派的民進黨議員全上，尤其是在母雞無法照顧到全部小雞時，小雞們要更團結。」

林俊憲說，立委陳亭妃當選市長已有信心，目標要超越賴清德總統連任台南市長時71％的得票率。年底大選的時候真正的挑戰是席次最大化，年底選舉時政黨對決，母雞很重要，如果母雞沒有辦法關愛到時，小雞就要各自求生、要團結，希望黨要團結，克服這個危機。

林俊憲強調，民進黨除市長當選外，也希望民進黨的議員席次要過半，最多數來當選；台南市區域很大，我們要結合各選區的黨公職來一起努力求取勝選。

議長邱莉莉被問到是否要團結小雞的角色？邱莉莉笑稱，「我自已也是小雞！」對母雞的角色，林俊憲表示，「我一直都是台南隊隊長，我們都希望台南會更好，台南未來的市政推動，要延續過去賴清德、黃偉哲一棒接一棒市政改革成果，這些議員的當選非常重要，一起來監督市政，希望這些忠貞，對黨忠誠度最高的議員能一起來當選。

另外，立委王定宇、黃捷則陪同「湧言會」的3位參選人陳皇宇、林建南、卓佩于等人前往登記，三人分別參選南關線、中西區及東區的議員。挺妃派的陳秋萍、陳碧玉一起選在上午11點的黃曆吉時，一起到市黨部登記；另外郭清華將交棒給女兒郭品辰，也選在上午完成登記，3人分別參選新化、永康、安南等區的議員。

