挺憲議員批妃「政見過期」 無法堅持民主理念不能當「桶箍」

台南市議會挺林俊憲參加台南市長初選的議員4日召開記者會，強調林俊憲最有資格當台南的「桶箍」。（郭良傑攝）

台南市議會民進黨團總召周嘉韋表示，林俊憲是真正提出「台南未來」的候選人，才是值得市民信任的「桶箍」。（郭良傑攝）

台南市議會20多位議員出席支持林俊憲，強調他能當台南市的「桶箍」。（郭良傑攝）

民進黨台南市長初選白熱化，2位參選人林俊憲、陳亭妃都宣稱自己有能力成為「台南的桶箍」。挺林俊憲的台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨團總召周嘉韋4日率20多位議員公開指出，「桶箍」不是自封的，而是靠能力、政見與誠信換來的，林俊憲的政見有具體、完整、有執行力；反觀陳亭妃都用8年前的政見複製、貼上，台南市民應該拒絕這種「政見過期」的政客，更應拒絕一個無法堅持民主理念的人當「桶箍」。

對黨內同志的批評，陳亭妃在臉書公開回應，「這將是我對於同志的攻擊最後一次的回應，任何同志攻擊我、抹黑我、污蔑我的難聽字眼，亭妃會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。」

議長邱莉莉指出，2014年，陳亭妃擔任議長選舉總督導，卻讓多位議員跑票支持李全教；2018年議長改選，陳亭妃的妹妹陳怡珍等4名議員，不遵守黨團決議，跑票支持當場退黨的郭信良當選議長，這樣不維護民主價值的人，如何能當台南市民的「桶箍」。

黨團副總召蔡蘇秋金直批，「一個無法堅持民主理念的人，無法做桶箍」。議員郭鴻儀表示，陳亭妃提的是8年前舊政見，又稱林俊憲提的政見她都會做到，陳用「統包」的概念來提政見，而最令人質疑的，是她的操守問題令人疑慮。

出席的議員肯定林俊憲近期提出的多項社會福利政見，包括生育獎勵金翻倍、孕婦交通補助、孕婦RSV疫苗免費、老人健保全額補助、重陽禮金加倍、長者搭乘小黃補助、長輩免費施打皮蛇疫苗等政策。議員們表示,這些內容具體、完整、有財政評估,是能真正改善台南未來20年人口結構與幸福指數的政策藍圖。

議員們指出，林俊憲長期在國會為台南爭取資源，包括南科跨區交通、產業升級、教育補助等，展現長期治理視野。反觀陳亭妃委員所提出的政見多為8年前初選的口號複製貼上，而所謂的政策白皮書，更是完全搜尋不到。不禁令人質疑：「這些8年前的過期政策，如何跟上台南進步的腳步！」

總召周嘉韋強調，「台南的桶箍」須是能夠符合市民期待、穩定市政、推動福利的人，而不是拿過期政見糊弄市民的政客，經過最近這陣子的檢視，林俊憲是真正提出「台南未來」的候選人，才是值得市民信任的「桶箍」。

