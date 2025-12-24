挺憲議員控陳亭妃助續租台糖土地換介選 蔡育輝斥依法續約不用別人幫忙

台南市議會支持立委林俊憲角逐民進黨台南市長黨內初選的11名議員，24日質疑國民黨議員蔡育輝指稱「立委陳亭妃協助解危柳營奇美醫院旁停車場問題」，涉及私利結盟介入黨內初選。（洪榮志攝）

台南市議會支持立委林俊憲角逐民進黨台南市長黨內初選的11名議員，24日質疑國民黨議員蔡育輝指稱「立委陳亭妃協助解危柳營奇美醫院旁停車場問題」，涉及私利結盟介入黨內初選。對此，蔡育輝回應，他「依法續約，不用別人幫忙」；陳亭妃陣營則重申，黨主席賴清德今年9月3日在中常會三申五令，黨內同志在競逐提名時，嚴禁互相攻擊，「難道賴總統的話都不聽了嗎？」

副議長林志展及議員周嘉韋、李宗翰、郭鴻儀、林依婷、謝舒凡、黄肇輝、余柷青、楊中成、朱正軒、沈家鳳等11人今天共同舉行記者會指出，蔡育輝家族看準柳營奇美醫院穩定的就醫人潮與車流，透過立委陳亭妃於立法院經濟委員會的影響力，成功承租醫院南側的台糖土地，設置私人收費停車場，每日可獲取可觀收益。

議員們還說，柳營奇美醫院是溪北地區重要的醫療據點，長期肩負大量急重症與日常門診需求，但院內停車空間不足，導致許多就醫民眾及第一線醫護人員被迫在院外停車，徒增就醫與工作的不便。

更令人不滿的是，蔡育輝所經營的私人停車場，不僅收費偏高，場內道路破損、管理不善、雜草叢生，卻仍因地點鄰近醫院而成為民眾「不得不使用」的選項，形同變相壟斷。

議員們要求陳亭妃正面回應社會質疑，清楚說明是否利用立委職權，協助蔡育輝家族取得台糖土地使用權；是否與特定政治人物或其家族形成利益共生關係；更必須交代，是否有利用公共資產與制度影響力，間接成就私人營利行為，犧牲公共醫療需求與市民就醫權益。

蔡育輝強調，續租台糖土地經營停車場一事，完全依照合約進行，得標設定地上權年限70年，20年滿得續約、第一次續約，不用靠關係、依法續租。至於停車費問題，僅小小調漲反應成本，這有什麼問題？

他還反嗆，多年來他曾多次在市議會公開舉發前議長賴美惠涉及爐碴弊案，為何檢調都沒有偵辦？對此，賴美惠的兒子市議員李宗翰也回應說，「請拿出證據來？」

陳亭妃陣營則重申，「任何同志攻擊我、抹黑我、汙蔑我的難聽字眼，亭妃會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。」

陳亭妃陣營再次強調，「我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，我們不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為我們的目標只有一個，就是要最強侯選人，才能贏得2026的大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。」

