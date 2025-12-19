挺改革留人才！新光醫院明年 1 月起再加薪 3.5%

透過調薪、福利與制度改革並進，打造值得留下、看得到未來的醫療職場，才是留住醫護人才、實現醫療人力永續的關鍵。

作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部





新光醫院 宣布自明年起全面調薪，平均加薪 3.5%、護理人員最高累計逾 25%，並加碼簽約獎金與住宿福利，回應政府政策，打造留得住人才的永續醫療職場。



新光醫院近期宣布明年 1 月 1 日起調升全體員工薪資，平均調薪3.5%， 預計每年增加 1 億元人事支出，全體員工薪資自 2024 年 2 月起陸續調升，至明年1月累計調薪幅度超過 14% ；輪值三班護理人員部分，自 2023 年 11 月至明年 1 月累計調薪幅度超過 25%，新進輪值三班護理人員薪資從 51,000 元/月調升為52,800 元/月，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金 7 萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達 65,100 元。此外提供四年免費住宿等福利措施，盼透過努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。

政府喊話加薪、醫界聲援：改善起薪是醫護永續關鍵賴總統於 11 月健康台灣深耕論壇時喊話醫療機構加薪，衛福部長石崇良日前在媒體採訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪。護理師護士公會全聯會也聲援認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。洪子仁副院長也力挺改革，新光醫院率先明年 1 月再加薪，新進人員有起薪保障，落實醫療人力永續，也盼政府持續投資醫療、加強醫療機構財務韌性，公私協力扭轉醫療職場困境。

從關床危機到病房全開，新光醫院以制度改革留住人才新光醫院洪子仁副院長表示，自 COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情結束隔年、2023 年出現醫護出走、醫院關床潮，當時新光醫院病床降載關床數 91 床，經過院方努力及吳董事長的支持，提高員工薪資與福利，截至今年 9 月新光醫院病房全開並無降載關床，洪子仁副院長強調：調薪為基本盤，也就是說對於護理人員而言，除了調薪、友善工作職場也相當重要，符合護病比的運作，同時透過 AI 等科技設法降低護理人員的行政工作，讓護理人員願意投入護理職場，能在一個安全、值得留下、看得到未來的工作場域發展。



原文出自KingNet國家網路醫藥挺改革留人才！新光醫院明年 1 月起再加薪 3.5%