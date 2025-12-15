挺政院不副署藍白版財劃法 邱議瑩批在野毀壞國家財政與公平正義

邱議瑩支持行政院不副署惡法的決定，希望能夠維持國家的憲政秩序，把國家導入正軌。 圖：邱議瑩辦公室/堤供

[Newtalk新聞] 針對行政院定調不副署藍白強推的財劃法案，立法委員邱議瑩今(15)日表示，支持行政院不副署惡法的決定，希望能夠維持國家的憲政秩序，把國家導入正軌。

邱議瑩指出，藍白從過去一直到現在，不斷地進行毀憲亂政、毀滅國家的動作，癱瘓憲法法庭，甚至修惡法，讓國家的財政、公平正義受到非常大的挑戰和威脅。她強調，支持行政院提出相對應的做法，希望能夠維持國家的憲政秩序，把國家導入正軌。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

擬不副署財劃法 卓榮泰下午3時30分親上火線：阻止違憲行為越雷池一步

轟藍白財劃法違法違憲 賴瑞隆：支持政院用各項手段阻止執行