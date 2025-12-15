挺政院不副署 林楚茵批：藍白惡修財劃法違反舉債上限

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院所提「財劃法覆議案」日前遭立法院否決，府院高層傳已拍板「不副署、不公布」。民進黨立委林楚茵表示，藍白惡修「財劃法」違反舉債上限，支持行政院「不副署」！把最終決定權交回「人民」，絕不讓違憲法案綁架台灣！藍白如果不爽，她也溫馨提醒，藍白佔國會半數，要倒閣1/3立委連署即可。

「藍白版『財劃法』真的非常可怕！」林楚茵批評，毫不在乎國家財政，也不考量事權分配，就強逼國家每年舉債5638億元給地方！

廣告 廣告

她用比例分析，國防特別預算1.25兆是分8年編列，平均1年不到2千億；但藍白聯手硬闖違憲「財劃法」，1年就要搶走半兆！這不光是違反「公債法」，更是掏空國庫、透支子孫未來！「當天災來臨時，救命錢哪裡來？藍白負得起這個責任嗎？」

林楚茵認為，藍白毀憲亂政無下限！行政院已無路可走，唯有「不副署」！藍白先無視憲法「立法權不得增加預算」的紅線硬闖「財劃法」、「反年改」修法等，再惡意封殺「憲法法庭」。更離譜的是，身為最高民意機關首長的立法院長韓國瑜拒絕院際協調，行政院溝通與救濟的路，全被藍白堵死。面對這台國會失速列車，行政院本就可以採取憲法賦予的自衛手段，畢竟本屆國會史上最亂！

她強調，行政立法本應互相制衡。藍白如果不爽，他們佔國會半數，要倒閣只要1/3立委連署即可；這不是行政院長卓榮泰肯不肯的問題，是藍白敢不敢提的問題！既然國民黨號稱有60%民意，為什麼不敢面對最新民意？說穿了，藍白就是政治流氓。只敢在國會霸凌、癱瘓行政院，卻不敢解散國會面對選民。

【看原文連結】

更多自由時報報導

府院拍板財劃法不副署停砍年金法案比照 王鴻薇轟違反法學常識

府院拍板 財劃法不副署 停砍年金法案比照 賴、卓明對外說明

反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰PO黑白照：將善盡民主憲政守門人職責

財劃法不副署、反年改案比照 黨政人士喊話：在野可循憲政救濟

