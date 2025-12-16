挺政院不副署 潘孟安：這不是政黨之爭「是台灣生存關鍵」

取自潘孟安臉書

賴清德總統挺行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，總統府祕書長潘孟安今天表示，守護憲政、守住國脈，我們沒有退讓的空間。這不是政黨之爭，這是台灣生存與發展的關鍵時刻。「請大家與我們一起堅守這道防線」。

潘孟安在臉書指出，這段時間，大家都很關心立法院的紛紛擾擾。面對中央政府總預算遲遲未審、財劃法與反年改修法的強行闖關，賴清德總統昨天上午特別邀請行政院、立法院及考試院三院院長茶敘，希望能化解僵局，「很遺憾韓國瑜院長未能出席」。

廣告 廣告

他說，賴清德身為總統，不僅要推動國政，更有責任守護憲法與國家的未來。面對當前在野黨「立法濫權」的態勢，總統在昨天茶敘後的談話中，堅定地指出了台灣正面臨的三大危機：

危機一：財政瀕臨崩潰，國家形同停擺。在野黨強推的《財劃法》，將迫使中央明年舉債 5638億元，且年年如此。這不是數字遊戲，這是原本要用來做長照、育兒、國防、經濟發展的錢，將被掏空成缺乏監督的空白支票。中央財政一旦崩潰，受害的是每一位需要被照顧的國民。

危機二：年金改革走回頭路，債留子孫。過去我們好不容易把年金這列衝向懸崖的火車拉回正軌，現在在野黨卻要修法讓它再次失控。若反年改法案實施，全民將額外背負近 7,000億 的債務，平均每人要多付3萬元，福利施政將被迫犧牲。

危機三：濫權立法大開後門，國安門戶大開。除了卡住國防預算，更有《離島建設條例》修法想讓中國資金「洗產地」、《國籍法》修法動搖公職人員的忠誠義務，甚至修法想讓貪污除罪化。這一系列未經充分討論的法案，正一步步侵蝕台灣的民主與安全。

面對立法院強行通過違憲、害國的法案，潘孟安強調，我們不能坐視不管。卓榮泰院長已決定針對違憲的財劃法「不予副署」，堅決阻止違憲亂政的法案生效，賴總統也全力支持這項決定。這是為了維護憲法權力分立，更是為了保護人民的權益不被侵害。

他表示，賴總統也重申，為了憲政運作，他願意在合憲的規範下，赴立法院進行國情報告。這不是政黨之爭，這是台灣生存與發展的關鍵時刻。我們辛苦建立的民主、好不容易穩健的財政，不能毀於一旦。「請大家與我們一起堅守這道防線，支持政府守護財政紀律、捍衛國家主權」。

【看原文連結】