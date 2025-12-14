挺政院不副署《財劃法》 賴瑞隆轟違憲：重北輕南、重藍輕綠

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

《財劃法》覆議案12月5日遭藍白掌握多數的立法院否決，總統府與行政院外傳已決定「不副署、不公布」，恐成台灣憲政史上首例。對此，民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆今（14）日表示，政府要窮盡一切方法來阻止這樣的行為發生，因此他們支持政府所提出包含「不副署」等各項方案，不讓重北輕南、重藍輕綠的《財劃法》來執行。





賴瑞隆指出，藍白版本的《財劃法》不只違憲而且重北輕南、重藍輕綠，它讓台北市增加了400多億，這是全台最多，還讓高雄損失了200多億，更使南北之間的差距更加擴大、區域均衡發展更不公，而且對高雄市、台南市及南部都是不公平的。

他強調，政府要窮盡一切方法來阻止這樣的行為發生，因此會支持政府的各項方案，包含「不副署」等各項方案阻止《財劃法》的執行，藉此來守護全台各縣市財政的公平性，同時避免高雄等南部縣市的財損「持續擴大」。





