挺政院不執行《財劃法》 卓冠廷：藍白有意見就重啟憲法法庭

民進黨新北市議員卓冠廷。

[Newtalk新聞] 《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，行政院日前表態，不會、也不能執行違法的法案。對此，民進黨中執委、新北市議員卓冠廷昨（7）日表示，「不副署」是大絕招，只能用一次，而藍白亂搞修法，未來一定瞄準製造國安破口，所以對抗手段勢必要持續升級。他說，藍白若對「不執行」有意見，就重啟被藍白停擺的憲法法庭。

卓冠廷透過臉書發文表示，國會亂修《財劃法》，「不執行」就是行政院權的最好招，「不副署」是大絕，時機要慎選。他說，藍白二次修惡《財劃法》，將使明年中央舉債數再增加2646億，超越法定上限，根本不可行。

卓冠廷指出，「不可行，就不要執行，藍白有意見？請去重啟被你們停擺的憲法法庭。」他說，「不執行」早有前例，而許多朋友憂心，建議行政院應該採取「不副署」，但這是一次性的大招，用這招就是逼藍白倒閣，而行政院長可向總統提出解散國會的請求，發動國會改選。

不過，卓冠廷說，《財劃法》並不適合當作「國會改選」的主旋律，因為太過艱澀，要喚起廣大共鳴非常困難。他說，藍白亂搞修法，不會只有《財劃法》，未來一定瞄準製造國安破口，所以對抗手段勢必要持續升級。

卓冠廷形容，「不副署」比《仙劍奇俠傳》的酒神還要珍稀，比《機器人大戰》的自爆指令還要嚴苛，這就是《倚天屠龍記》裡殷梨亭的「天地同壽」。他說，只能炸一次，用完就沒了，其他招也沒用了。

卓冠廷表示，行政院採「不執行」及「釋憲」，這招之前有用過，也不是新鮮事。他說，亂修法，當然執行不了，如果藍白有意見，重啟被藍白停擺的憲法法庭。

