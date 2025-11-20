挺政院版財劃法 綠高市黨部轟藍白版倉促！點名柯志恩、陳菁徽別再護航

民進黨高市黨部主委黃文益。施書瑜攝



行政院《財劃法》修正草案今（11/20）出爐，民進黨高市黨部主委黃文益表態支持，並強調保障地方三大財源不低於114年水準，也納入高雄承擔的產業外部成本、農漁產業特性與人口結構，使分配更公平合理。他點名高雄立委柯志恩與陳菁徽，強調兩人不應再為藍白版護航，應站在市民立場，不分黨派支持行政院版，確保建設不中斷、地方權益不受損。

黃文益表示，相較於立法院藍白聯手上週倉促通過的版本，行政院版更能反映地方實際需求。此次新增的「產業外部成本」12%、「農林漁牧產值」6%、「土地面積」18%以及人口結構等指標，都充分考量高雄長期承擔重工業、農漁業與老化社會等特殊負荷，讓財政分配不再失衡。

他強調，高雄正處產業轉型與重大建設密集推動的關鍵期，114年計畫型補助高達498億元，是支撐交通、水利及科技產業發展的重要基礎，任何削減都會直接衝擊城市發展。行政院版完整納入「三大財源不減」的保障機制，最能維護高雄未來建設動能。

黃文益點名國民黨高雄立委柯志恩與陳菁徽，呼籲兩人不應再為藍白版護航，應站在高雄市民立場，不分黨派支持行政院版。他強調，高雄需要的是穩定、合理且兼顧地方需求的財政制度，立委更應把城市利益放在政黨之前，確保建設不中斷、市民權益不受損。

