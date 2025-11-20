挺政院版《財劃法》 陳其邁喊話：國民黨不要連三錯

高雄市長陳其邁今表態支持院版《財劃法》，喊話國民黨不要連三錯。（圖／高雄市政府提供）

行政院今天（20日）公布《財劃法》草案，高雄市政府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上立法院再修三讀版本，增加人口結構、農林漁牧及產業外部性汙染等項指標，對高雄市民更公平、更有利，呼籲高雄各黨立法委員支持對高雄更有利的版本。高雄市長陳其邁也表態支持行政院版本，盼院版草案送到立法院時國民黨能詳讀並討論，「應該扭轉錯誤立法，不要一錯再錯」。

針對行政院版《財劃法》，高雄市府表示支持，認為這是讓「中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質」的版本，城市推動重大建設興建期，都需要中央計畫型補助挹注，過去雙北興建發展期，中央都充分給予補助款協助，現在高雄正要進入重大建設興建需求期，114年計畫型補助成長至498億元，需要行政院版《財劃法》，保障未來計畫型補助不中斷。

陳其邁今日受訪表示，國民黨前兩次的修法，台北市增加452億，高雄增加258億，足足少了台北200億。高雄市是本島19縣市增幅最少的縣市，六都也是六都的最後一名。國民黨兩次修法的結果，造成有錢的縣市越有錢，沒錢的縣市財政負擔更加嚴重，是非常非常的不公平。

陳其邁指出，立院版本拿掉了對高雄有利的因素，包括土地面積或者汙染、工業人口等，造成修法是一種逆向的財政重新分配的結果，對高雄非常不公平。

陳其邁指出，之前他拜託國民黨立委柯志恩，能向國民黨立院黨團總召傅崐萁跟國民黨來協調，柯回答說「傅崐萁哪是我能夠指揮得動的？」他說，是不是你指揮得動不是重點，但兩次投票，柯志恩都跟隨黨團投票，投出一個對高雄不利的《財劃法》，對高雄來講情何以堪？

「錯誤的立法，對高雄不公平的立法，難道國民黨或者是柯志恩委員不用把它扭轉過來嗎？」陳其邁表示，等行政院的版本送到立法院時，希望國民黨包括柯志恩在內，都能再好好地把這些指標再看一次。「不要明明知道錯誤，然後一錯再錯，連三錯。」

陳其邁認為，計畫型補助加一般補助加統籌款，不應該低於前一年。所以跟行政院溝通的時候，行政院也特別提說這個有道理。如果能夠確保高雄基本的建設需求，然後再外加未來需要的這些中長期的重大建設，經費能夠滿足，這樣才能夠維持高雄產業和繼續發展。

最後，陳其邁嘆氣說，過去就算了，「我不敢說我被騙了。」但是希望第三次的修法，好好回歸到議場裡面，「至少要邀請高雄市長去說明，總是要給我們一個機會吧！不要連我們表達意見的機會都沒有」。



