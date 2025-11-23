挺日不顧食安？沈政男批福島食品解禁有政治考量

賴清德總統在個人粉專發出大啖日本海鮮的照片，粉絲狂留言「台日友好」。（翻攝自賴清德總統臉書）

政府日前宣布全面解禁日本福島五縣食品管制、回歸一般查驗，引發各界議論。政治評論家、醫師沈政男在臉書發文，引用《中國時報》社論觀點指出，雖然官方強調日本食品多年來抽驗「全部合格」，但「合格不等於零檢出」，質疑執政者此刻大動作向日本示好，恐讓政治凌駕食安。

沈政男引述食藥署資料指出，十多年來抽驗逾廿萬件日本食品均在容許標準內，但這並不代表完全無輻射殘留；「容許值內的檢出」仍可能具有累積風險，也是陸、俄、韓等國至今未全面解禁福島食品的原因之一。他批評政府在賴清德總統於社群貼出享用日本海鮮照片後隔日，旋即宣布解禁，讓人難免聯想與政治操作有關。

他並提到，賴總統食用的鹿兒島鰤魚及北海道帆立貝過去亦曾驗出微量輻射，被行政單位「道德勸退」，質疑如今總統帶頭品嘗，未來若再驗出微量輻射，政府是否仍會勸退或選擇放行。

沈政男亦批評賴清德多次表述「終戰紀念日」、黨內人士又稱「沒有光復節」，相關舉動已超越一般外交友好，引發部分民眾不滿。他指出，台灣社會對日本殖民史仍有集體記憶，領袖言行若未顧及國民情感，容易造成情緒撕裂。

針對日本首相高市早苗近日宣稱「台灣有事即日本有事」，沈政男直言此言論「輕率冒進」，不僅引發中國立即停止日本水產品進口、重創日本觀光業，也恐讓台海局勢升溫。

他進一步指出，真正讓「台灣有事」的，是台灣執政者操作「抗中保台」論述，因此這句話其實反映的是「綠營有事，日本有事」。他呼籲政府勿輕易附和日本政治人物的強硬發言，以免無端挑動區域安全。

沈政男強調，他對食安與衛安的評論皆以科學為基礎、證據充分，「絕對比官方更可信」。他表示，政策若忽略民意與專業，終將反噬政府自身。

