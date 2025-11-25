挺日旅遊推補助 前竹縣議員孫金清掏360萬助新豐人赴日

地方中心／綜合報導

前新竹縣議員孫金清，不滿中國霸凌日本，自掏腰包360萬，只要新竹新豐鄉民到日本旅遊，就贊助每人1.8萬日圓，一早9點開放登記，吸引上百人來大排長龍，孫金清預估，1000個名額一兩天內就會登記完畢，最快下周或下下周，開始發放。

九點不到，排隊人龍彷彿貪吃蛇般，圍成一大圈，而且越來越多人，都是要來申請18000元日幣，相當於台幣3600元，到日本旅遊挺日本。新豐鄉民：「聽到這個消息非常高興，對啊竟有然這麼好，還有可以贊助我們，私人拿出錢來給我們贊助，鼓勵經濟發展。」新豐鄉民：「剛好真的要去，一直對日本都很支持，沒有排斥日本還是什麼的，準備怎麼花，沒有就是補貼一些機票錢。」



１１／２５九點開放登記，吸引上百人排隊（圖／民視新聞）





前新竹縣議員孫金清：「日本的一個反對派的國會議員，他說假如大陸的觀光客沒有到日本去，假如這些經濟上損失，分散在每一個日本人的手上，只要消費18000日元就抵銷了，他們缺少的就是18000日元。」衝著日本議員這句話，已經退休的前議員孫金清，自掏腰包360萬給新豐鄉親，不過想領1萬8日幣，必須在新豐鄉住一年以上，有訂票證明，就能申請，而且只限1000人，預估一、兩天內就會登記完畢，最快下周或下下周，開始發放。



前新竹縣議員孫金清（圖／民視新聞）

前新竹縣議員孫金清：「中國大陸的外交官叫做薛劍，竟然可以這麼流氓的，恐嚇她要斬首，當然我們台灣人不能容忍這個事情，我們從它的觀光上損失，儘量把它彌補回去。」不滿中國霸凌日本，孫金清鼓勵鄉民多去日本玩，用實際行動情義相挺。

