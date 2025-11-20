挺日本！跟進賴清德吃日料 林佳龍曬干貝刺身

外交部長林佳龍晚間大啖日本干貝刺身，表達對日本的支持。翻攝自林佳龍臉書



日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，持續引起波瀾。中國昨（11/19）日公布禁止日本的水產品進口，總統賴清德今（11/20）日在社群平台曬出日料午餐，而外交部長林佳龍晚間也跟進，貼出大啖干貝刺身的照片。

中國近期發動一系列措施反制高市「台灣有事」的言論，在黃海實彈射擊、停飛對日航班、禁止進口日本水產等。賴清德今日中午透過社群表達對日本的支持，貼出壽司與味噌湯的照片，並特別標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。」

外交部長林佳龍在立法院受訪時則表示，我國要在此關鍵時刻，支持日本有效穩定局面，他還鼓勵國人購買、食用日本產品時，多打卡上網，表示對日本的支持。今日晚間他便以身作則，同樣社群平台貼出照片：「今晚我請客，慰勞同仁辛勞，暴點一大盤日本干貝刺身挺日本。」​

民進黨立委王定宇質詢時提到，台灣農產品過去受到中國阻撓時，是日本等友盟國家伸出援手，林佳龍也回應，台灣人民應以實際行動，表達對高市早苗及其政策的支持，多到日本去觀光、旅遊，並購買日本產品，表達台日友好。

台灣鳳梨於2021年遭中國制裁時，已故的日本首相安倍晉三在社群平台貼出力挺台灣鳳梨的照片，並大讚看起來好吃。如今，日本已經取代中國成為台灣最大的鳳梨出口國。

