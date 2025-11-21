挺日本！陳其邁喊：高市挺台灣、高市挺高市

▲陳其邁今表示，高市挺台灣、高市挺高市，這是理所當然。。(圖／記者黃守作攝，2025.10.23)

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前稱「台灣有事，即日本有事」，引爆中日緊張，中國日前祭出旅遊禁令，並禁止日本水產進口。對此，對此，高雄市長陳其邁今（21）日表示，高市挺台灣、高市挺高市，這是理所當然。

針對中國祭出多項措施制裁日本，陳其邁上午被媒體問到，中國對日本祭出旅遊等制裁，會不會呼籲市民支持日本？

陳其邁回應，高市挺台灣、高市挺高市，這是理所當然，高雄也會與日本交流協會舉辦固定的節慶活動，包含台日大港水果祭等。

陳其邁指出，德不孤，必有鄰，台灣一直在國際活動中積極參與，如慈濟等民間單位，因此台日若能加強人民、政府或各層級的交流，對台灣是正面意義。

陳其邁提到，高市早苗對東亞的安全局勢，非常的熟悉，如何加強彼此的交流合作、建立互信基礎，深化各種不同階層的交流，是非常重要的事。

