挺日相！美駐日大使PO川普、高市登美航艦照：美日同盟維護台海和平

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發風暴，中國接連祭出反制措施，16號發布對日留學警示，外交部發言人毛寧呼籲日本，遵守1972年的《中日聯合聲明》，甚至有媒體重炒「琉球地位未定論」，日本派出外務省亞洲大洋洲局長金井正彰訪中，試圖降溫。美國方面，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）在X平台發文表達立場。

葛拉斯16號在X平台用英文跟日文寫道，美日同盟堅定不移、維護台海和平穩定，強烈反對任何單方面企圖、改變區域現狀；並附上高市跟美國總統川普，上個月登上美國航艦「喬治華盛頓號」的照片，挺台意味濃厚。

中外交部引「中日聯合聲明」 籲日信守承諾

中國方面，反制日本的行動一波接一波，教育部16號發出對日留學預警，表示日本社會治安不靖，發生多起針對中國公民的犯罪。

外交部發言人毛寧也在X平台連發四張海報，援引1972年《中日聯合聲明》中涉台內容，呼籲日方信守承諾，網路更是掀起一波輿論戰，有自媒體再度搬出「琉球地位未定論」，挑撥沖繩跟中央關係。



日本雖然堅持不撤回言論，但認為局勢需要降溫，17號派出外務省亞洲大洋洲局長金井正彰訪中，瞭解中方的反應，不過根據共同社最新發布的民調，台灣有事是否構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，有高達48.8%民眾認同，高於反對的44.2%。

