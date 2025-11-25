挺日「搭機前」注意！ 羅一鈞曝：日本流感高峰快了！就在耶誕 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

日本首相高市早苗一席「台灣有事」的公開表態，引發中國強烈反彈，中日關係降至冰點，台灣方面卻是力挺日本，從總統、副總統到行政院長都呼籲國人多吃、多買日貨及赴日旅遊，但飛日本之前，有件事必做！疾管署署長羅一鈞今（25）日提醒，日本流感疫情快速升溫，「快要達到快峰了！」，目前預估就落在耶誕節，想去過節的民眾務必要打好打滿流感疫苗再出發。

羅一鈞說，疾管署持續掌握日本流感疫情，當地疫情快速升溫，11月10日至16日當週，全日本定醫報告患者平均每家醫療機構為37.73例，本流感季首次超過30例警戒值，並較去年提前

1個月。有意前往日本的民眾，若還沒接種本季流感疫苗，務必要提前二週接種，以獲得足夠保護力。

疾管署分析，其中又以北海道、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、兵庫等15個都縣平均病例數超過40例。且東京都平均每家醫療機構為44.75人，單週共計有1696所學校/機構採取停課等措施，為去年同期14倍。

台灣流感疫情方面，疾管署下午也在例行疫情記者會上公布，上週國內類流感門、急診就診人次計8萬5425人次，較前一週的9萬5037人次，再下降10.1%；疫情處於下降趨勢。

羅一鈞說，雖然國內這一波少見的秋季流感，從9月、10月就已開始下降，並脫離流行期，但隨著天氣變冷，很有可能一跨完年就會再度升溫，目前預估下一波高峰會落在農曆春節前後，為避免重演去年農曆春節假期的急診壅塞，健保署已提出包括UCC（假日輕急症中心）及春節開診加成等措施，緩解大醫院急診人潮，疾管署也會加購流感疫苗、抗病毒藥物等。

羅一鈞強調，如果快的話，國內流感疫情有可能在12月上旬或中旬就會看到明顯上升趨勢，雖然今年公費流感疫苗打氣史上最好，但其中65歲以上長者接種率約47%，離設定目標的55%，還有30多萬人的距離，提醒尚未接種的公費對象，應儘速完成新冠疫苗接種，及早提升自我免疫防護，以降低感染後併發重症風險。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

