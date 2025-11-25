挺日！ 蕭美琴逛日系超市買爆 ＂高市巧克力＂有望12月上市

政治中心／王云宣、宋弘麟 台北報導

中國禁止進口日本水產，總統賴清德日前大啖壽司挺日，副總統蕭美琴昨（24日）晚也現身日系超市大採購，實際來到超市，正在採購的台灣民眾說"日本支持我們，我們也支持他們"。另外，引發不少民眾敲碗的"高市早苗巧克力"，傳出業者打算量產上市了！

限量只送不賣的高市早苗-台日友好巧克力讓網友狂敲碗 現在傳出食品業者打算量產上市（圖／民視新聞）副總統蕭美琴，趕在超市打烊前，低調壓線入場，啟動大爆買模式，干貝、納豆、拉麵，俐落掃貨，身為貓奴的她，這款包裝印有貓咪圖案的餅乾，當然也要買，蕭美琴身體力行，來到南港這家日系超市，力挺日本，讓她拿出手機狂拍的，還有生食級干貝旁這塊牌子，民眾可別錯過。

民眾：「我比較沒有研究欸（這個是總統） 欸對欸對欸沒有錯，我是看他那個頭髮的樣子，還有鼻子。」

民眾：「賴清德嗎？（對妳怎麼看出來的）頭髮吧。」

有人靠著標準中分，一眼就認出，是Q版總統賴清德，大嗑壽司的畫面成為超市噱頭，全台掀起挺日潮，日系超市平日下午湧現購物人流，大包小包採購日本貨。

民眾：「日本也很幫我們（今天打算買什麼？）牛肉。」

民眾：「我覺得很感動，我才剛從日本回來，我也有大力消費，她挺我們 我們也要挺她啊。」

總統賴清德日前大啖日本壽司表達挺日 日系超市業者將他的Q版人像當作噱頭（圖／民視新聞）

日本首相高市早苗"台灣有事說"，引發中國眼紅，在面臨中國禁日令下，台灣民眾展現互助精神，同樣很夯的，還有這款"高市早苗巧克力"。

台日產經友好促進會長葉建揚：「後面剛好有一個象徵日本的圖騰。」

正面印有高市早苗照片，翻過來，有著台灣及日本國旗，握手表達友好，全台限量100份，而且只送不賣，食品業者專線被打爆，現在民眾有望敲碗成功。

台日產經友好促進會長葉建揚：「被送的人都還跟我要，就都問還有沒有更多這樣，食品業者的客服就電話接到手軟，聽說好像要上市了，他們是說12月初啦。」





副總統蕭美琴11/24晚間低調現身台北南港一間日系超市 現場大採購力挺日本（圖／民視新聞）









象徵台日友好的巧克力，何時販售？雖然業者還沒宣布，但台日產經友好促進會透露，12月有望上市，至於肖像問題，就看業者和日本官方，怎麼談。

