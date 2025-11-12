挺曹興誠點名！吳思瑤：沈伯洋是最能KO蔣萬安的人選

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今（12）日於社群貼文，建議民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，與現任市長蔣萬安正面對決。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪回應表示，曹董事長的提議「非常有創意，也極具真知灼見」，這樣的提名構想「一兼二顧」，不僅為民進黨推薦優秀人才，更能讓社會與國際看見台灣對中共跨境鎮壓的反制決心。

吳思瑤指出，曹興誠的構想具多層次意涵，「一來推薦適任人才，二來可藉首都市長選戰向世界發聲」，展現台灣面對中國蠻橫行徑的民主反制。她笑稱，若真成局，沈伯洋在各方面的表現「絕對亮眼、絕對KO蔣萬安」，將是場令人期待的PK。

不過，吳思瑤也強調，是否參選仍須尊重當事人意願。她透露，據了解沈伯洋目前並未將市長選舉列為人生選項，「但黨團其實很希望他留在立法院」，因為國安法制、反滲透與認知作戰相關修法，都需要沈伯洋的專業推動。

吳思瑤最後表示，不論沈伯洋是否參選，他在任何場域都極具競爭力，能獲得國人廣泛認同，「他是值得信賴、代表民主價值的優秀人才」。

