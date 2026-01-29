挺林俊憲卻陳亭妃出線？黃偉哲回應：沒心結、認證謝龍介強 憂88槍案恐故技重施
黃偉哲示警：選前一個月是突發事件高峰期 擔心故技重施
2022年台南市長選舉前10天發生的88槍案。台南市長黃偉哲在接受黃暐瀚專訪中首度鬆口，引述司法判決指出，開槍相關人士是「謝龍介後援會的重要幹部，那個廟的主委」，與國民黨立委謝龍介關係密切。談到2026年陳亭妃對決謝龍介，黃偉哲罕見示警，擔心有人「食髓知味之後，就會故技重施」，選前一個月恐再出突發事件。
黃偉哲坦承，88槍案對他選情造成重創：「你說對有沒有影響，我對這個日光燈發誓，說沒有影響是違心之論。」他透露，當時「每天都在講88槍，每天講到選舉前」，讓他只贏謝龍介4萬6千票。
謝龍介很強但三戰皆敗 黃偉哲：陳亭妃會贏
談到2026台南市長選戰，黃偉哲給予對手謝龍介高度評價，「謝龍介很強，我跟他對過，郭國文也跟他對過，陳亭妃也跟他對過。」但黃偉哲話鋒一轉，指出一個關鍵事實，「結果都是我們贏。」黃偉哲斷言，民進黨提名的陳亭妃會順利當選，而國民黨期待看到的民進黨分裂，「這一幕看不到」。
黃偉哲分析，2022年他尋求連任時，雖然贏了謝龍介4萬6千票，但「作為一個連任市長，只贏4萬6千，事實上我自己努力不夠。」他坦承當時受到88槍案、光電案等議題影響，「那時候每天在講88槍，每天講到選舉前，台南民眾對這個事情⋯⋯當然會有影響。」
不過，黃偉哲強調，郭國文在立委選舉中贏謝龍介3千票，陳亭妃也曾擊敗謝龍介，這證明謝龍介雖然強，但「終究沒贏過」。
初選挺林俊憲但陳亭妃出線 黃偉哲：沒有心結
外界關注，黃偉哲在初選期間曾支持立委林俊憲，最後卻是陳亭妃獲得民進黨提名，這是否會影響台南的團結？
黃偉哲對此解釋，初選期間他確實「含蓄地走上林俊憲的臺，說林俊憲做得不錯」，但他強調自己並沒有「張牙舞爪」地表態。他回憶2018年自己參選時的經驗，「我出線以後，我也去拜訪陳亭妃、葉宜津、王定宇跟顏純左，這是民進黨的文化。」
黃偉哲指出，林俊憲在陳亭妃出線後，「第一時間就發表聲明，說他自己努力不夠，希望大家一起來支持陳亭妃。」這種風度讓支持者樂見，「一般的吃瓜群眾也不反對，覺得這樣子也算是有風度。」
至於議員黨團的三點聲明，黃偉哲認為「這是剛剛講的一個情緒，還有他們認為過去一路走來的想法」，但他相信「隨著時間推移，情緒會慢慢平穩，感性會跟理性在博弈的過程中回歸理性。」
桶箍黃偉哲：臺南勝選責任在我身上
作為即將卸任的市長，黃偉哲明確表示，臺南選戰的成敗，他必須負起責任。「政治人物大家都喜歡把責任往別人推，但我覺得該自己負的責任就要負責任。」他說，候選人有候選人的責任，輔選團隊有輔選團隊的責任，「但是現任市長，也一定有我們的份，成功失敗都有我們的份。」
黃偉哲強調，他作為執政的民進黨現任市長，「願意把這個棒，而且一定有責任要把這個棒子交下去，而且是順利地交下去。」他直言，自己會做好「桶箍」的角色，確保民進黨在臺南的團結。
88槍陰影仍在 黃偉哲首揭開槍者背景
談到88槍案，黃偉哲指出，根據司法判決，開槍相關人士與謝龍介關係密切。他表示：「有證據、法律有判刑的，就是他跟他關係密切，這是真的。」黃偉哲強調，2022年選前10天發生的88槍案，對選情造成重大衝擊。
黃偉哲坦承，88槍案對他的選情造成重大影響：「你說對有沒有影響，我真的對這個日光燈發誓，說沒有影響是違心之論，這一定對選舉有影響。」他回憶當時的情況：「11月26日投票，11月16日開槍，那就被炎上了。每天都在講88槍，每天都講到選舉前。」
更令黃偉哲警惕的是，他擔心「有人食髓知味之後，就會故計重施。」他指出，「在選舉前一個月，都是可能會有突發事件影響選舉的高峰期，有心的、無意的、突發的、偶發的，突然出大事。」因此，他強調作為地方首長，有責任維護選舉期間的治安。
回應謝龍介：看不到民進黨分裂這一幕
黃偉哲在專訪直接對謝龍介喊話，「謝委員你可能看不到民進黨分裂這一幕在臺南，不會。因為桶箍黃偉哲在。所以謝委員你還是好好去努力基層，好好去努力選舉。你想要看到的、想要挖的、想要插針的縫，是挖不到的、插不進的。」
他強調，民進黨從創黨以來就有派系，這是事實，「人就是物以類聚，一個班級誰跟誰比較好，總是有親疏遠近之別。」但重要的是，「既然有派系，就要適應這個有派系的現實，在事實上去整合。」
黃偉哲相信，在2026年11月28日投票前，臺南的民進黨會團結一致，「謝委員想要挖的縫，挖不到。」
