挺林俊憲拋市長人選3指標 蘇貞昌喊：賴清德會支持誰大家都清楚

民進黨台南市長初選進入最後衝刺階段，綠委林俊憲4日晚間在安南區草湖寮重劃區舉辦大型造勢晚會，並獲前行政院長蘇貞昌站台。蘇貞昌表示，「這局決定台南市長誰屬，所以我來了」，並提出選擇市長人選的3個關鍵角度，他還對台下群眾說，「賴清德不知道會支持誰，你們比我清楚。」

蘇貞昌南下力挺林俊憲。（圖／翻攝林俊憲臉書）

林俊憲今晚的造勢活動聲勢浩大，台南市議長邱莉莉領軍，共有18名民進黨籍議員及5名無黨籍議員到場支持。除了在地的綠委郭國文、林宜瑾，台中綠委蔡其昌也南下力挺。

林俊憲提出台南市未來發展的4角藍圖，包括在柳營、六甲發展機器人產業、南科擁有台積電、沙崙發展AI產業，加上市區原有的繁榮基礎，並闡述各項市政福利政策願景，爭取選民支持。

蘇貞昌（右）4日在林俊憲（左）的安南區造勢晚會上，高舉林俊憲的手。（報系資料照）

蘇貞昌提到自己2任行政院長、2任民進黨黨主席與2任縣長的豐富政治資歷，他表示，自己「看人很準，所以要來支持林俊憲」。他指出，民進黨初選這局選完後，將決定誰代表民進黨、決定誰當台南市長，更決定未來台南市政的樣貌。

蘇貞昌強調，要從3個角度來看市長人選。選舉不只要選贏，要看一路以來做過什麼事。首先是這人的品行操守是否經得起檢驗，其次要跟議會有良好互動並取得議會的支持，最後是身為地方首長要跟總統、行政院長互動。

蘇貞昌還說，「賴清德不知道會支持誰，你們很清楚，你們比我清楚」，當總統有很多為難的地方，「不像我這麼自由，想站台就站台，要講就講，總統有時候沒辦法講。」以上3點決定誰是更好的市長，「所以我來了」。

蘇貞昌力挺林俊憲，並提出台南市長人選的3項指標。（圖／翻攝林俊憲臉書）

另一方面，綠委陳亭妃則採取勤跑基層的策略，她的37區鐵馬騎行活動邁入第3天，她贈送「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」，支持者也踴躍索取。

