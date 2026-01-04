挺林俊憲！蘇貞昌：知道立委誰正派、誰歪膏

▲蘇貞昌現身力挺林俊憲，提及自己當過兩次黨主席跟行政院長，知道哪個立委是歪膏搥斜、哪個立委是正派顧台灣。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選倒數，立委林俊憲今（4）日於安南區舉行大型造勢晚會，特別邀請行政院前院長蘇貞昌到場助講，蘇貞昌提及，像自己政治歷練如此完整的人恐怕不多，還當過兩次黨主席跟行政院長，知道哪個立委是歪膏搥斜（台語意指歪七扭八），有的是替中國講話、有的是在替自己家講話，但有人是正港在顧地方、顧台灣，更分析三面向，包括品格操守、將來府會溝通關係，與以後首長要跟行政院、總統賴清德互動，「哪一個可以做得更好？你們可以判斷嘛！」

廣告 廣告

蘇貞昌致詞表示，台灣民主政治50年，自己真的看了很多、看過真多，台灣要像他一樣有這樣完整政治歷練，恐怕真沒多少人，做過兩個縣的縣長，從屏東縣做到台北縣，從台灣尾做到台灣頭，而要當黨主席就不簡單，自己做過兩次，同樣行政院長兩次，還是做最久的。

蘇貞昌說，自己的政治歷練很豐富，所以看過太多了，為什麼今日來支持林俊憲？因為這一局選下去，就是決定將來台南市長是誰，這一局選下去，下禮拜就決定誰代表民進黨，這一局選下去，決定以後台南市政誰帶頭，這一局選下去，決定以後台南市會變成怎麼樣。

蘇貞昌也提到，自己是要提一些建議給台南人參考，因為台南人自尊心真高、眼光真遠，應該會選，如果看過去40年，台南人在選市長，也有真厲害、真勇敢的，厲害的就是選到市長可以變總統，賴清德這樣真厲害，不然22個縣市，縣市長這麼多，為什麼別人都沒做總統，就賴清德可以變總統？但也有曾選到市長出事的，這些自己都很清楚。

蘇貞昌強調，自己當過行政院長，知道哪一個立法委員是歪膏搥斜、有的是在替中國講話、有的是在替自己家講話，但有人是正港在顧地方、顧台灣，並透過三個角度分析要選哪一位參選人，首先是這個人操守品格怎麼樣？一路走來，經得起檢驗嗎？做過什麼事情？「其實台南市民比我更清楚」。

第二，除了品格操守外，市長以後就是要到議會，能不能跟議會互動的好？能不能做桶箍？這個大家也要想清楚；第三是地方首長以後要跟行政院、總統賴清德互動，哪一個會比較好？「你們可以判斷嘛！」

最後蘇貞昌說，上述三點就可以去決定將來台南市長誰，要選可以進步，愈做愈好受讚揚，做到變總統？還是愈做愈壞，被人抓去關？這些台南都發生過，自己已經講得很清楚了，所以希望鄉親們要顧好林俊憲初選順利出線。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

林俊憲揭對手「反同婚」！嗆挺陳亭妃的蔡育輝「侮辱教師」

綠營台南初選交鋒！陳亭妃1事反讓林俊憲加分？凌濤：民調一定高

林俊憲「輸會支持對手」！嗆陳亭妃：等到今天她還是沒給承諾