「挺林岱樺不貪不取」是價值崩壞 翁達瑞批林佳龍：恐拖垮民進黨

[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺早已宣布投入2026年高雄市長初選，外交部長林佳龍與黨內正國會派系成員昨日相繼公開力挺，引發黨內外討論。旅美學者翁達瑞今（30）日在臉書發文，呼籲林佳龍「三思」，不要為了派系動員與個人情誼，犧牲民進黨的清廉形象與政治格局，直言此舉「極可能對本土政權造成嚴重的傷害」。

翁達瑞指出，林岱樺近日因涉嫌詐領助理費遭高雄地檢署起訴，卻仍獲林佳龍在臉書稱讚「有為有守、不貪不取」，甚至預告將出席林岱樺於岡山舉辦的初選造勢活動。翁達瑞批評，這樣的言論與行動，不僅模糊廉政價值，更讓社會觀感錯亂，「林佳龍竟以『不貪不取』讚美剛被起訴的立委，實在令人難以理解。」

他進一步分析，政治人物的格局應體現在三個層面，國家利益凌駕政黨利益、政黨利益凌駕派系利益、派系利益凌駕個人利益。然而從此次正國會系統集體力挺林岱樺的舉動來看，林佳龍顯然忽略了這一點，導致派系監督功能喪失，甚至可能引發「集體毀滅的災難」。

翁達瑞直言，若林岱樺在官司未明的情況下強力參選，不僅會重創民進黨清廉形象，也將分裂黨內價值，「屆時民進黨可能被迫在挺貪腐與反貪腐兩陣營中撕裂」。他警告，即使林岱樺初選落敗，也會削弱民進黨在高雄與全國大選的勝算；若初選勝出，詐領助理費案勢必成為藍營攻擊焦點，並外溢至其他選區。

「林佳龍可以相信林岱樺不貪不取，但應支持她在法庭上捍衛清白，而非此刻力挺參選。」翁達瑞呼籲，若林岱樺真心想為高雄服務，應待清白恢復後再出發，「不論就從政格局或選舉算計而言，林佳龍動員派系力挺林岱樺，都是一個錯誤決定。」

