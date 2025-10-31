挺林岱樺前「已請示黨主席」？黃揚明曝正國會盤算：林佳龍不可能和賴清德作對

民進黨正國會領袖、外交部長林佳龍29日發文表態支持立委林岱樺參選高雄市長，民進黨發言人卓冠廷等派系黨公職也跟進表態，引發輿論熱議。對此，媒體人黃揚明在網路節目《阿姐反抗軍》中表示，支持林岱樺為正國會派系決議，只是忘記卓冠廷為民進黨發言人，而林岱樺深知此次需要派系勢力支持，故而大舉突顯正國會的支持。然而，黃揚明也認為，林佳龍不可能未事先請示賴清德，而正國會的表態某程度有助於民進黨團結，對賴清德而言是件好事。

黃揚明表示，林岱樺未被停權，有資格參加初選，民進黨制度是通常收押就會停權，一審有罪再行處理，因為林岱樺未被收押，通常就會等到一審後，再一併處理。若林岱樺可以參加初選，便沒有派系不能挺的道理。林岱樺能不能選是民進黨的家務事，現階段沒有林岱樺不能選的道理，民進黨廉政會10月中才剛找林岱樺談，也未做出結論，因此現階段林岱樺具備參加初選資格。

黃揚明指出，正國會中，林佳龍和卓冠廷存在爭議。林佳龍為正國會領袖，若林佳龍要挺林岱樺，以林佳龍的風格不可能沒有事先請示賴清德。正因為派系挺才可以團結，屆時林岱樺初選若勝出，其他派系也要支持林岱樺；若林岱樺初選落敗，正國會要保證林岱樺支持黨內提名的候選人，否則正國會從此會被民進黨唾棄。而卓冠廷表態支持林岱樺即是正國會思慮不周之處，有發言人身分便不宜在初選中表態支持任何人。

黃揚明續指，林佳龍撇去外交部長身分，便剩正國會領袖一職，所以在林佳龍不可能拋棄國會的狀況下，派系的決議林佳龍就必須履行。正國會正在走向類新潮流的有拘束力的派系風格，也就是派系決議成員必須遵守。2024年將議員陳怡君從正國會除名後，便訂出了派系紀律，當正國會變成一個有紀律的派系時，派系做出的決議，成員就必須執行，因此派系決議要支持林岱樺，成員就必須挺到底。

面對派系對手 林岱樺強調正國會身份

黃揚明說明，林岱樺過去普遍被認為是孤鳥，此次願意搭配派系去從事初選工作，是因林岱樺深知此次初選艱難。林岱樺的基本面不差，在高雄的知名度夠好，過去在高雄，林岱樺不需要靠派系，但此次黨內初選對手賴瑞隆、許智傑、邱議瑩背後皆有派系支持，林岱樺知道派系的力量很重要。

黃揚明提到，因為林岱樺爆發助理費爭議對她很傷，助理費爭議在地方的嚴重性不高，但爆出和宗教人士過從甚密事件，在基層發酵的程度恐相當高。且台灣女性政治人物爆發奇特的感情事件，通常會對選票造成影響。因此林岱樺知道這次選舉一定要有派系支持，所以此次舉辦大型造勢特別強調自己是正國會成員。

正國會表態挺林岱樺非魯莽？黃揚明：不認為林佳龍會如此冒進

黃揚明表示，不認為林佳龍身為外交部長會如此冒進，正國會在賴清德上任後被認為是泛賴系，尤其在意識形態上，正國會和賴清德非常接近，因此不認為林佳龍會沒有讓賴清德知道正國會要表態。以林佳龍在台灣政壇的資歷，如果真的如此魯莽，那這一波被修理實屬活該。許多評論者解讀，正國會表態也是反面掛保證，若到時林岱樺輸了還想獨立參選，派系自然跟她切割，甚至開除。此次民進黨高雄市長初選是個亂局，最怕最後魚死網破有人拖後腿，因此正國會表態某程度對賴清德而言是好事。

黃揚明進一步說道，目前民進黨高雄市長初選參選人都有一定的盤，但都沒有壓倒的盤，無法拉開和柯志恩的差距，若2026地方大選，民進黨高雄選舉失敗，恐會重演2018年蔡英文辭黨主席，而後被挑戰的惡夢。因此若有一個派系表示參選初選到底，若輸了會處理黨的團結，對賴清德而言是好事，因為不要輸掉2026選舉是其最大目標。因此不認為林佳龍會莽撞到直接和賴清德作對，此舉並不符合派系利益。

