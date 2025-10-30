挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明
即時中心／梁博超報導
民進黨內高雄市長初選競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日晚間突表態力挺同派系立委林岱樺參選，引發議論。對此，今（30）日上午林佳龍在立院受訪時，強調他支持林岱樺捍衛自身權利，在司法上為自己辯護；同時他也期待對認真問政、基層深耕的民代，能跟支持者好好說明。
民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費遭起訴，但時值黨內高雄市長初選競爭，正國會掌門人、外交部長林佳龍昨日晚間與同派系民代多人，力挺同派系的林岱樺參選。
林佳龍在臉書貼文中提到，林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持；他也邀請高雄市民站出來，一起為林岱樺加油，「為一個我們還相信的公義台灣加油」。然而網路上的民進黨支持者卻不買單，紛紛留言批評「不貪不取要確定欸阿龍」、「龍哥你別鬧了」、「不要瞎挺好嗎」、「阿龍你是真的要挺她嗎？想清楚」。
對此，林佳龍上午在立院受訪時表示，台灣是個民主法治、且保證人權的社會，他支持林岱樺捍衛自己權利，在司法上做自己的辯護。同時也期待對認真問政、基層深耕，受廣大支持連任7屆立委，社會應給她一定的空間，不只在法庭上、也跟支持者做說明。不過記者追問臉書文中「不貪不取」的部分，林佳龍則未多做回應。
而林岱樺受訪時則強調，自己可以承受任何攻擊，但請不要傷害她的朋友，台灣力量不能被切割。至於有沒有罪？林岱樺表示將在週末活動上公開說明檢調不法起訴，請高雄市民公開審判。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明
