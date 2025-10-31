挺林岱樺參選高雄市長 卓冠廷「深感悔意」：收回我的表態

▲ 圖片翻攝自 卓冠廷 臉書

新北市 / 林彥廷 綜合報導

外交部長林佳龍與民進黨發言人卓冠廷等黨內正國會派系，日前公開力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發綠營支持者不滿。卓冠廷稍早發文道歉，並表示「在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持。包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。」

卓冠廷表示，身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。

卓冠廷提到，徐國勇秘書長第一時間指正冠廷，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正。「我深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回我的表態。」

卓冠廷指出，接下來，他在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持。包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。

