挺林岱樺喊「周六岡山見」 王義川Threads被綠粉灌爆：拜託不要鬧

外交部長林佳龍昨（29）日晚間在社群平台發文，表態力挺有意角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，並號召市民為林岱樺加油，引發外界熱議。而在昨天晚間，立委王義川也在Threads轉發力挺林岱樺造勢活動，但相關貼文卻湧入大量網友負面留言。

林佳龍昨天晚間分別在臉書和Threads發文，表示想和大家分享自己眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立委，深耕基層、勤政愛民，有為有守、不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。林佳龍也提到，本周六晚上6點，自己要邀請高雄市民朋友們站出來，一起為林岱樺、高雄，以及我們還相信的公義台灣加油。

王義川昨天在Threads發文，轉發11月1日於岡山舉辦的力挺林岱樺造勢，並且寫道「星期六，高雄朋友我們岡山見」。許多網友也在王義川的貼文留言，但多數內容為負面，包括「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩」、「拜託不要鬧」、「我是高雄人，死忠台派，拒絕林岱樺，如果你們真的挺她，真的不會再支持你們了」、「請你們換個人挺吧」、「喜歡阿川，但這次我沒辦法挺」，截至今天下午3點半，已有高達5700多則留言。

另外，林岱樺今天表示，自己可以承受任何攻擊，但不要傷害自己的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割，更預告將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。林岱樺強調，可以承受任何網路暴力攻擊，因為自己可接受任何檢驗，萬千磨難終將還清白，相信最後的事實會讓路人羞愧地放下原本要繼續投向自己的石頭，台灣民主加油。

