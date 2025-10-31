挺林岱樺恐受傷？他直言：這是掌門人該做的

▲外交部長林佳龍昨（30）日表態力挺因涉貪遭起訴的綠委林岱樺參選。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺有意角逐高雄市長，卻因疑涉貪汙遭起訴，不過，同屬正國會派系的外交部長林佳龍、綠委王義川昨（30）日陸續表態力挺，後續發展引外界高度關注。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，他對此一點都不驚訝，因為林佳龍就是在做派系掌門人在這個階段該做的事。

黃暐瀚昨發文談及，有一名節目製作人問他，林佳龍挺林岱樺，不驚訝嗎？他回答：「不驚訝，一點都不驚訝」，因為林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，想拚無罪，就要先力挺同志、相信同志。

廣告 廣告

黃暐瀚斷言，之後恐怕會有2個狀況，致使林岱樺無法代表民進黨參選高雄市長：1、民調不是第一；2、廉政會不予提名（被判有罪）。到那個時候，民進黨最擔心的，就是沒提名的人不服氣，搞分裂，甚至脫黨參選。真到那時候，誰能hold住局面？

黃暐瀚說，只有一路送暖、雪中送炭、不離不棄的「帶頭大哥」才有辦法講得上話，才夠份量說得動人。這是派系掌門人，在「這個階段」該做的事，至於這樣力挺會不會受傷？不在考慮之列。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

綠營南部支持者越來越不爽？媒體人揭1現象：搞不好分裂

陳亭妃、林俊憲另有共同敵人？謝龍介自曝「是他們的朋友」

綠營台南「第二選項是謝龍介」？他爆有人曾背叛 斷言最嚴重後果