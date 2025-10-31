挺林岱樺惹議！卓冠廷被黨中央下令這件事

▲卓冠廷也被民進黨秘書長徐國勇關切，要求有黨職的他當天不能上台替林岱樺造勢。（圖／卓冠廷臉書）

[NOWnews今日新聞] 官司纏身的民進黨立委林岱樺，將在本週六於高雄舉行 「大改革！護國市長」造勢晚會，正國會掌門人、外交部長林佳龍率先發文力挺，正國會的民進黨發言人卓冠廷、民進黨立委王義川也跟進表態，引起輿論炸鍋。據了解，黨中央高層已告誡「政務官」林佳龍不宜介入初選，而卓冠廷也被民進黨秘書長徐國勇關切，要求有黨職的他當天不能上台，卓則同意。

林岱樺因涉嫌詐領助理費逾千萬元，被檢方依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌起訴，民進黨廉政會三度討論林岱樺涉貪案，判定在沒有確切證據的情況下，未對其停權。林佳龍29日晚間在臉書發文，強調林岱樺「有為有守、不貪不取」，呼籲支持者「為一個我們還相信的公義台灣加油！」而王義川、卓冠廷等人也跟著發聲力挺。

林岱樺於週六晚間在岡山河堤公園旁舉行「大改革！護國市長」造勢晚會，屆時包含同屬正國會的綠委王義川、陳秀寶、黃秀芳及卓冠廷等人都將站台。

對於正國會民代表態，引起支持者不滿，紛紛留言洗版，而黨中央也特別告誡林佳龍不宜介入初選；至於卓冠廷部分，因為他身為民進黨發言人，身分較為敏感，徐國勇也特別表達關切，認為有黨職的他，不宜介入初選、要求他不能上台造勢，卓則表達會配合黨中央，屆時將不會上台，僅到後台關心。

