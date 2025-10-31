挺林岱樺被罵爆！卓冠廷「開第一槍」道歉：收回表態、不再為初選站台

民進黨發言人卓冠廷。民進黨提供



隸屬「正國會」的民進黨立委林岱樺捲詐領助理費風波，仍堅持參加黨內高雄市長初選，本週末將在岡山舉行造勢活動。正國會掌門人林佳龍、立委王義川、新北市議員卓冠廷近日接連發文挺林岱樺，卻被綠營支持者罵爆。對此，卓冠廷今（10/31）開第一槍道歉，表示自己「深感悔意跟歉意」，並收回表態，強調只要他在任黨發言人的一天，不會再對初選任一候選人表態、站台。

卓冠廷今在臉書發文表示：「各位關心台灣的朋友大家好，冠廷身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，要誠懇向大家致歉。」

卓冠廷說，徐國勇秘書長第一時間就指正他，「中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正」。對此，他深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回他的表態。

卓冠廷強調，接下來，他在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持，包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭，他並在文末說：「各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。」

